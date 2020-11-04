Фонд госимущества обвинил "слугу народа" Холодова в давлении

Народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова обвинили в "противозаконном давлении" и "атаке" на Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины.

С такими обвинениями выступил глава Фонда Дмитрий Сенниченко. На своей странице в Facebook он написал, что отношение Холодова к ФГИ "всегда было трепетным".

Он пояснил, что политик направлял в ведомство по несколько запросов в месяц, что, как сказал глава ведомства, отбирало много времени.

"Немотивированные обвинения Фонда в вымышленных нарушениях и с требованиями предоставить разъяснения по ним, изложенные в 15 депутатских запросах от Холодова и еще двух от [Александра] Юрченко, элегантно балансировали на грани формальности и бессмыслицы", – считает Сенниченко.

Он добавил, что народный депутат, в частности, обвиняет ФГИ в том, что приватизация отеля "Днепра" была незаконной.

"Потому что деньги за него дали какие-то не такие. Информирую: проверка происхождения денег, за которые купили отель, ни в коем случае не является делом Фонда госимущества, пока существует финмониторинг и правоохранительные органы", – написал Сенниченко.

По его словам, Фонд направил десятки писем в компетентные органы, чтобы все операции были проверены.

"Так или иначе, задачей Фонда является защитить интерес государства... И точно так же добросовестно он будет следить за тем, чтобы инвестиционные обязанности по отелю были выполнены... И именно это мешает нам делать нардеп Холодов", – утверждает глава ФГИ.

Сенниченко также высказался об ироничном тоне своего сообщения, пояснив это тем, что "деятельность господина Холодова" сильно напоминает ему фарс.

Скриншот

Скриншот

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Facebook / Дмитрий Сенниченко

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