Фонд гарантирования вкладов подал иск к Рожковой по делу Платинум Банка

Фонд гарантирования вкладов физлиц подал иск к бывшим членам правления и наблюдательного совета Платинум Банка почти 1,5 млрд грн.

Дело будет рассматриваться в Хозяйственном суде Киева, а среди ответчиков – в частности, Екатерина Рожкова (экс-и.о. Главы правления Платинум Банка, нынешний первый заместитель председателя правления НБУ), Константин Смольский (экс-председатель правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (экс -председатель наблюдательного совета). Об этом сообщил Finbalance.

Сайт напомнил, что НБУ признал Платинум Банк неплатежеспособным в январе 2017 года, а в феврале того же года финучреждение отправили на ликвидацию.

По данным ФГВФЛ, объем требований кредиторов Платинум Банка – 7,04 млрд грн, оценочная стоимость ликвидационной массы – 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов – 5,1 грн. На 1 июня 2020 вкладчикам Платинум Банка в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 4,82 млрд грн (98,6% запланированных выплат).

ФГВФЛ иск обосновал тем, что ответчики, которые были должностными лицами Платинум Банка, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, а также "осуществление ряда заведомо убыточных активных операций" вызвали нанесения вреда Платинум Банка в размере 1,48 млрд грн, которая состоит из сумм невозвращенных и списанных в убыток кредитных средств.

"По заключению ФГВФЛ, совершение таких действий привело к отсутствию в банке средств для выполнения своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами, нарушение нормативов НБУ, отнесение Платинум Банка к категории неплатежеспособных, причинение вреда банка, вкладчикам и другим его кредиторам, в т.ч. ФГВФЛ", – говорится в публикации.

17 июня Хозсуд г.. Киева предоставил Фонду гарантирования 5 дней на устранение недостатков искового заявления, в т.ч. обоснования оснований для объединения исковых требований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января 2017 года правления Национального банка Украины приняло решение отнести "Платинум Банк" в категории неплатежеспособных.

Верховный суд Украины признал долг государственного ПриватБанка в размере 22 млн гривен перед "Никопольский завод ферросплавов", принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому.