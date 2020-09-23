СМИ узнали, куда Фирташ потратил деньги НБУ, выданные на спасение "Надра Банка"

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ с 2010 по 2014 годы, вероятно, использовал не по назначению не менее $190 млн, которые НБУ выдал для поддержки проблемного "Надра Банка". Последний принадлежал Фирташу.

Вместо того, чтобы улучшать ликвидность банка, предприниматель потратил деньги, в частности, на покупку акций Запорожского титано-магниевого комбината. Об этом говорится в "слитых" документах финансовой разведки Минфина США FinCEN, сообщило "Слідство.Інфо".

Сайт напомнил, что с 2010 по 2014 годы НБУ передал на спасение "Надра Банка" почти $1,5 млрд. Финансовое учреждение это не спасло: в июне 2015 года банк прекратил деятельность.

"Согласно уголовного производства украинской Национальной полиции (эти документы – часть "слива" с FinCEN, – Ред.), 16 июня 2014 года "Надра Банк" предоставил кредит на почти $110 млн подконтрольной Фирташу украинской компании ООО "Синтез Ресурс". Последняя перечислила эти деньги кипрской фирме Diago Enterprises Limited, которую также контролировал украинский бизнесмен", – говорится в публикации.

После этого, утверждается в материале, эти деньги были использованы в покупке доли акций Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) – единственного в Европе производителя титановой губки (это пористый материал, который используют в производстве снарядов, военных самолетов и спутников). Несмотря на то, что Фирташ приобрел лишь 49% акций ЗТМК, при новых руководителях предприятия он фактически контролировал его.

В документах производства также отмечается, что, хотя Фирташ приобрел завод под обязательства инвестировать в предприятие определенную сумму, оказалось, что в конце 2014-го деньги, наоборот, выводились с завода на другие контролируемые компании. Чтобы в итоге "осесть" в "Надра Банке".

В 2018 году украинский суд признал, что Фирташ не смог выполнить условия приватизационного соглашения и постановил вернуть приобретенные олигархом акции государству. В следующем году директора компании признали виновным в неправомерном использовании инвестиционных фондов. Обе эти дела сейчас находятся на стадии апелляции.

В июне 2020 года государство вернуло контроль над ЗТМК, назначив на заводе новое руководство.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупные бизнесмены, чиновники и скандальные политики переводили миллиарды "грязных" долларов по всему миру, а крупные банки способствовали этому. Об этом говорится в документах одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN.

Документы финансовой разведки США, изобличающие участие крупнейших мировых банков в переводах "грязных" денег, являются достаточным основанием для начала расследования деятельности как банков, так и тех, кто отправлял средства.

Среди документов финансовой разведки США, проливших свет на участие крупнейших банков в переводах "грязных" денег, обнаружилась фамилия мужа одного из крупнейших спонсоров Консервативной партии Великобритании. Он получал деньги от российского магната, который связан с Кремлем.