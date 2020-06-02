Фирмы украинских бизнесменов засветились в офшорах на Багамах

В сети всплыли названия 60 украинских фирм, которые оказались фигурантами "Багамских файлов" – реестра юрлиц, зарегистрированных в офшорах на Багамских островах.

Среди них компании Сергея Кивалова и Константина Жеваго. Эти документы были опубликованы международной группой журналистов и интернет-активистов Distributed Denial of Secrets (DDoS), говорится в публикации на "Радио Свобода".

Сайт отметил, что большинство владельцев компаний – непубличные люди, которые не имеют отношения к управлению государством. Но некоторые фамилии обращают на себя внимание.

Офшоры

Журналисты выделили группу бизнесменов и политиков из Одессы: компанию Golden Gate Bay Limited экс-регионала Сергея Кивалова и одесского застройщика, владельца издания Kyiv Post Аднана Кивана, а также Real Estate Holding Ltd бизнесмена Бориса Когана и экс-депутатов Игоря и Александра Урбанских.

Также в реестрах фигурирует Pharma Distributing corp. бывшего депутата и бизнесмена Константина Жеваго. В пресс-службе Жеваго объяснили, что компания прекратила свое существование, а ранее занималась дистрибуцией медицинских препаратов на территории Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

Нынешний глава Укрспирта Сергей Блескун фигурирует как директор и президент компании Drink Inc., которая с начала 2000-х является основателем дочернего предприятия “Дринкс Украина”, выпускающего соки торговой марки “Смак”.

Сайт, к слову, отмечает, что регистрировать фирмы в оффшорных юрисдикциях – это не преступление.

"Это мировая практика, которая сложилась по ряду причин. Для кого-то это – вопрос удобного структурирования своего бизнеса, многих привлекает развитый сервис на "оффшорах" – зарегистрировать фирму здесь обычно быстро, администрировать – просто. Самых больших магнитов два – низкое налогообложение и возможность сохранить полную анонимность", – говорится в публикации.

При этом в последние годы случился целый ряд массовых утечек данных из офшорных юрисдикций – Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers.

Как сообщал OBOZREVATEL, примерно 40% всех инвестиций в мире – это деньги, которые вкладываются не в экономику, а прячутся в офшорах. В сумме это составляет около $15 трлн.

Главные мировые офшоры, в которых бизнес уклоняется от налогов, исчезнут в 2021 году. Это значит, что и украинским компаниям будет сложнее скрывать доходы.