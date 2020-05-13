Связанная с Януковичем фирма подала в суд на Украину: суть спора – 40 млн

Хозяйственный суд Киевской области утвердил мировое соглашение, по которому компания "Укртрансгаз" должна заплатить своему бывшему подрядчику ООО "Проминвеставтоматика" 40,12 млн грн долга.

Эту фирму считают "прокладкой", которая осуществляла поставки оборудования по сильно завышенным ценам и была связана с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича, говорится в публикации "Наших грошей". Прокуратура Киевской области обжаловала это решение в апелляции.

"Укртрансгаз" заплатит миллионы

Как госкомпания оказалась должна миллионы

Речь идет о долге, который возник после того, как в 2012 году филиал "Укртрансгаза" компания "Укргазэнергосервис" заключила с "Проминвеставтоматикой" договор на закупку запчастей к газоперекачивающим агрегатам ГТК-10 и ГТК-25И. Это соглашение показалась правоохранителям подозрительным.

"Еще с 2014 года прокуратура вела уголовное производство по фактам возможного хищения государственных средств должностными лицами "Укртрансгаза". Следствие считало, что запчасти в "Проминвеставтоматики" заказали по завышенным ценам. По спецификации, их производителем была компания "Tyrbine Services Ltd" (США). Однако, по данным Министерства доходов и сборов, такие запчасти на территории Украины не растаможивалис и границу в пунктах пропуска не пересекали", – говорится в материале.

Однако в 2015 года "Проминвеставтоматика" подала иск против "Укртрансгаза" о взыскании 96,11 млн грн долга, 21,30 млн грн инфляционных потерь и 3,84 млн грн годовых. С тех пор шли суды, а в 2019 году представитель "Укртрансгаза" несколько раз жаловался на бездействие прокуратуры.

"По условиям мирового соглашения, "Укртрансгаз" платит "Проминвеставтоматике"40,12 млн грн основного долга, а та не требует оплатить остаток долга, инфляционные потери и годовые. Прокуратура Киевской области не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу к Северному апелляционного хозяйственного суда. Рассмотрение жалобы было состояться 24 марта, однако из-за карантина его перенесли на 19 мая", – говорится в тексте.

Почему фирму считают "прокладкой"

Сайт напоминает, что в 2010-2013 годах тендеры "Укртрансгаза" часто выигрывали четыре донецкие фирмы – "Проминвеставтоматика", "Турботрейд", "Укртурборемонт" и "Турболинкс". Всего "Укртрансгаз" заплатил им 2,5 млрд грн.

Журналистское расследование показало, что учредителями предприятий были и оставались в то время подставные лица, близко знакомые друг с другом. Деньги за запчасти передавались по цепочке "транзитных" фирм, которые также использовались группой "Металл Юнион" донецкого бизнесмена Руслана Цыплакова, друга покойного младшего сына экс-президента Украины Виктора Януковича. Сейчас Цыплаков скрывается в России.

В настоящее время "Проминвеставтоматика" записано на офшор "Комфорд Лимитед" с Сейшел, а ее директором является Кайумба Ноласкес Манде из Конго, который руководит целой кучей других юрлиц.

На днях "Укртрансгаз" заказал компании "KTS Engineering sro" (Словакия) итальянские запчасти к вышеупомянутым агрегатов ГТК-10 и ГТК-25И. Причем цены по одинаковым наименованиях были ниже цен "Проминвеставтоматика" в 2012 году.

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