Влез без конкурса: скандальный Микитась получил от Минобороны 695 млн грн

Фирма "Северо-Украинский строительный альянс", связанная со скандальным застройщиком Максимом Микитасем, получила 695 млн грн от Минобороны на строительство военных хранилищ.

Речь идет об арсеналах в Хмельницкой и Харьковской областях, передают "Наші гроші". "Эта же компания была оштрафована Антимонопольным комитетом Украины за сговор на конкурсе по ремонту Шулявского моста в Киеве", – сказано в сюжете (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

После серии взрывов на военных арсеналах в 2018 году государство выделило средства на реконструкцию и строительство 15 новых хранилищ. Отбор компаний для выполнения этих работ проводился тайно.

На запрос журналистов в генштабе ВСУ объяснили, что без объявлений привлекли к отбору четыре компании: ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", ООО "СК" УКРБУДМОНТАЖ ", ООО" СК "ОЛЬВИЯ" и ООО "РУБИКОН-МОНОЛИТ".

"ОЛЬВИЯ" и "РУБИКОН-МОНОЛИТ" не прошли отбор, а вот первые две оказались связаны с Микитасем. "Совладелицей "СК "УКРБУДМОНТАЖ" была жена экс-нардепа Наталья Микитась, а ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который работал помощником Микитася в Верховной Раде", – говорится в сюжете.

В итоге победил "Северо-Украинский Строительный Альянс". У него единственного был доступ к работам, связанным с государственной тайной. Адрес, где находится эта фирма (ул. Богдановская, 10 в Киеве) совпадает с адресом офисов "Укрбуд девеломпент" и государственного ПАО "Строительная компания "Укрбуд", которые имеют связь с Митасем.

"ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" выделили 374 млн грн за строительство новых хранилищ на арсенале в Хмельницкой области и еще 320 млн грн за строительство хранилищ на арсенале в Кировоградской области. Все работы должны быть завершены до 2021 года" По словам тогдашнего президента Петра Порошенко, на арсенале в Хмельницкой области работы должны были закончиться еще в 2018 году. Однако строительные работы на арсенале еще продолжаются", – говорится в расследовании.

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Съемочная группа журналистов зафиксировала, что на территорию военной части заезжает транспорт с символикой UTB corporation, то есть корпорации "Укртрансстрой". Эта компания связана с "Укрбудом". При этом сами военные, которые дежурили на въезде в склады в Хмельницкой области тоже подтвердили, что строительные работы ведет "Укрбуд", а не "Северо-Украинский Строительный Альянс".

bihus.info

"Вероятнее всего, критерии отбора участников для работ на военных объектах создавались под близкую к Микитасю фирму. Но даже в суде Микитась продолжает опровергать связь со строительными фирмами", – сказано в материале.

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