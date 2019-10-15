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15 октября • обновлено в 16:54
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Влез без конкурса: скандальный Микитась получил от Минобороны 695 млн грн

1.3т Читать материал на украинском

Фирма "Северо-Украинский строительный альянс", связанная со скандальным застройщиком Максимом Микитасем, получила 695 млн грн от Минобороны на строительство военных хранилищ.

Речь идет об арсеналах в Хмельницкой и Харьковской областях, передают "Наші гроші". "Эта же компания была оштрафована Антимонопольным комитетом Украины за сговор на конкурсе по ремонту Шулявского моста в Киеве", – сказано в сюжете (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

После серии взрывов на военных арсеналах в 2018 году государство выделило средства на реконструкцию и строительство 15 новых хранилищ. Отбор компаний для выполнения этих работ проводился тайно.

На запрос журналистов в генштабе ВСУ объяснили, что без объявлений привлекли к отбору четыре компании: ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", ООО "СК" УКРБУДМОНТАЖ ", ООО" СК "ОЛЬВИЯ" и ООО "РУБИКОН-МОНОЛИТ".

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"ОЛЬВИЯ" и "РУБИКОН-МОНОЛИТ" не прошли отбор, а вот первые две оказались связаны с Микитасем. "Совладелицей "СК "УКРБУДМОНТАЖ" была жена экс-нардепа Наталья Микитась, а ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который работал помощником Микитася в Верховной Раде", – говорится в сюжете.

В итоге победил "Северо-Украинский Строительный Альянс". У него единственного был доступ к работам, связанным с государственной тайной. Адрес, где находится эта фирма (ул. Богдановская, 10 в Киеве) совпадает с адресом офисов "Укрбуд девеломпент" и государственного ПАО "Строительная компания "Укрбуд", которые имеют связь с Митасем.

"ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" выделили 374 млн грн за строительство новых хранилищ на арсенале в Хмельницкой области и еще 320 млн грн за строительство хранилищ на арсенале в Кировоградской области. Все работы должны быть завершены до 2021 года" По словам тогдашнего президента Петра Порошенко, на арсенале в Хмельницкой области работы должны были закончиться еще в 2018 году. Однако строительные работы на арсенале еще продолжаются", – говорится в расследовании.

Влез без конкурса: скандальный Микитась получил от Минобороны 695 млн грн

bihus.info

Съемочная группа журналистов зафиксировала, что на территорию военной части заезжает транспорт с символикой UTB corporation, то есть корпорации "Укртрансстрой". Эта компания связана с "Укрбудом". При этом сами военные, которые дежурили на въезде в склады в Хмельницкой области тоже подтвердили, что строительные работы ведет "Укрбуд", а не "Северо-Украинский Строительный Альянс".

Влез без конкурса: скандальный Микитась получил от Минобороны 695 млн грн

bihus.info

"Вероятнее всего, критерии отбора участников для работ на военных объектах создавались под близкую к Микитасю фирму. Но даже в суде Микитась продолжает опровергать связь со строительными фирмами", – сказано в материале.

Влез без конкурса: скандальный Микитась получил от Минобороны 695 млн грн

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В августе Госбюро расследований Украины открыло уголовное производство из-за незаконного строительства на земле, принадлежащей КПИ. Один из подозреваемых – скандальный застройщик Максим Микитась.

  • При этом в конце сентября стало известно, что крупнейшая строительная компания "Укрбуд" сняла Микитася с должности президента корпорации после ряда громких скандалов и лишения места в Раде.

  • Ранее Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

  • 14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Также сообщалось, что Киевская администрация выдала компании с орбиты Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

  • Добавим, что фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей, выиграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС.

  • Кроме того, Максим Микитась ранее угодил в скандал в Любече Черниговой области в связи угрозами в адрес главы одной из ОТГ Сергея Пинчука.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Максим Микитась
Место
Украина
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