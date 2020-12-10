Финплан "Укрзалізниці" на 2021 год поддержали в бизнесе

Финансовый план на 2021 год, который представила "Укрзалізниця", учитывает первоочередные потребности рынка железнодорожных грузовых перевозок.

К такому выводу пришли представители крупных грузоотправителей во время круглого стола, посвященного улучшению взаимодействия перевозчика с клиентами, сообщает пресс-служба УЗ. Отмечается, что все стороны выразили надежду, что этот документ уже в этом году примет правительство.

В частности, бизнес приветствует планы общества на следующий год увеличить доходы без пересмотра тарифов, а в основном благодаря расширению грузовой базы, увеличению загрузки собственного вагонного парка и ускорению реализации накопленного металлолома, а также инвестировать в свою модернизацию рекордные более 27 млрд грн. Более 70% указанных средств будет направлено именно на обновление подвижного состава и инфраструктуры. Для совершенствования грузовой работы "Укрзалізниця" планирует на собственных заводах изготовить 3 тыс. новых и модернизировать свыше 5,4 тыс. грузовых вагонов. Также будут модернизированы 157 локомотивов, осуществлена реконструкция около 400 км железнодорожного пути, а также за счет государственного бюджета будет заказано 100 пассажирских вагонов.

Грузоотправители выразили уверенность в том, что указанные меры должны улучшить техническое состояние "Укрзалізниці", а это положительно скажется на объемах грузов и общей деловой активности.

Кроме того, клиенты "Укрзалізниці" поддержали разделение компании на бизнес-вертикали по видам деятельности как первый и ключевой этап реформирования "Укрзалізниці". Но все участники перевозочного процесса понимают, что, кроме инициативы "Укрзалізниці" по разделению на бизнес-сегменты, должна быть создана законодательная база для общего функционирования железнодорожного транспорта. Именно поэтому все стороны выступают за скорейшее принятие Закона Украины "О железнодорожном транспорте Украины" и устранение правовых коллизий и нонсенсов, когда "Укрзалізниця" платит налог на землю под путями, чего нет почти ни в одной стране ЕС, и акциз на топливо, который направляется на строительство автомобильных дорог, а не на развитие железнодорожной инфраструктуры.

Новая команда "Укрзалізниці" продемонстрировала готовность к конструктивному диалогу и уже делает шаги для построения эффективной бизнес-модели, которая позволит разработать и внедрить ряд мероприятий для увеличения объема железнодорожных грузоперевозок, повышения уровня сервиса и удовлетворения интересов всех сторон перевозочного процесса.

Напомним, что, по словам председателя правления компании Владимира Жмака, "Укрзалізниця" намерена до конца этого года достичь ежесуточной нагрузки в миллион тонн.