Финансовый кризис в Украине может начаться уже в январе, – Саакашвили

В Украине с начала следующего года может не хватить денег на пенсии и зарплаты бюджетникам.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили. Он отметил, что экономических реформ нет, а коррупционные схемы на таможне и в налоговой процветают.

"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. В Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис. Будут очень большие проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже с начала следующего года. Теоретически это можно отсрочить, если будет хотя бы какое-то на бумаге соглашение с МВФ. То есть они денег не дадут, но под это соглашение кто-то может еще немного дать денег. Этого хватит еще на несколько месяцев. Но будут проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат", – сказал Саакашвили.

По его словам, такого в Украине не было с 90-х годов.

"Когда такая ситуация, надо или что-то делать, или просто страна пролетает в трубу. То есть мы сейчас с закрытыми глазами идем в пропасть. И это происходит в условиях, когда практически правительство не функционирует. Как будто оно существует в параллельном мире. Они говорят о каких-то успешных реформах, результаты которых испытал на себе бизнес", – отметил Саакашвили.

Он подчеркнул: это результат целого ряда ошибок, которые были допущены в финансовой и фискальной политике.

"Результат всеобъемлющей коррупции в налоговой и таможенной системе. Это результат отсутствия действий по открытию экономики для привлечения инвестиций и реальной приватизации. Это приводит к тому, что украинский бюджет на грани развала. Это правда. Сейчас мы очень близки к тому, чтобы прекратить возмещение НДС", – спрогнозировал Саакашвили

Он также напомнил, что при предыдущей власти было введено автоматическое возмещение НДС, и это было правильно. А сейчас все снова происходит в ручном режиме, но может полностью остановиться.

Саакашвили также отметил, что олигархические группы везде ставят "своих" людей, которые поддерживают коррупционные схемы. А честные предприниматели страдают от карантинных мероприятий.

"В этой ситуации еще их дожимать дополнительными мерами – экономика этого не выдержит, и это приведет к трагедии миллионов людей", – убежден Саакашвили.

По его словам, в этой ситуации обещанные 8 тысяч гривен помощи от Зеленского – это символический жест, который на самом деле мало чем поможет.