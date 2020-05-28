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28 мая • обновлено в 19:39
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"Финансовая пирамида" B2B Jewelry перестала выплачивать деньги: вкладчики Харькова отомстили. Видео

3.8т
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Вкладчикам B2B Jewelry, которую в СМИ называют "финансовой пирамидой", перестали выплачивать деньги. В Харькове их встретили люди спортивного телосложения и не пускали в здание.

Соответствующие видео с места событий опубликованы в телеграм-канале "Нетипичный Харьков" (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

"Финансовая пирамида" B2B Jewelry перестала выплачивать деньги: вкладчики Харькова отомстили

"Третий день вкладчики B2B Jewelry не могут вернуть свои деньги. Их опять встречают спортсмены из Винницы и отправляют домой, так как "компания обанкротилась, выплат не будет"", – сказано в сообщении.

Отмечается, что спортсмены прибыли на дорогих внедорожниках, которым в последствии люди прокололи шины.

Позднее к магазину приехала полиция, которая ожидает вкладчиков, чтобы они написали заявление.

"Деньги вернут только тем, кто сейчас приедет к магазину и напишет заявление. Полиция на месте, ждет", – отмечается в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, создатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта зарегистрировал собственную политическую партию.“Живите в достатке”.

Напомним, что B2B Jewelry позиционирует себя как проект, который позволит разбогатеть на драгоценных металлах. Они продают ювелирные изделия, а также сертификаты, которые якобы позволят в разы приумножить вложенные суммы. OBOZREVATEL удалось найти материалы дела против организации (№716/47026/19). Из них стало известно, куда на самом деле выводят собранные деньги. Они поступают на счета благотворительного фонда родственницы бизнесмена – Елены Гонты.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
B2B Jewelry
Место
Украина Харьков
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