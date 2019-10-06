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6 октября • обновлено в 21:28
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"Финансируем оккупантов": Тука рассказал о поставках угля из "Л/ДНР"

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Украина продолжает в больших количествах закупать уголь из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей с поддельными российскими сертификатами.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, власти не хватает политической воли, чтобы перестать спонсировать оккупантов.

Экс-чиновник подтвердил, что уголь из оккупированных районов Донбасса завозят в больших объемах, и власти об этом хорошо известно.

"Все шахты, которые добывали уголь антрацитовой группы, остались на оккупированной территории. Таким образом, у нас нет другого выхода, чем покупать группу антрацитового угля извне. Дешевле всего получается из России", – констатировал он.

Тука объяснил схему поставок в Украину: "Уголь из оккупированной части Донбасса вывозится в Российскую Федерацию, там предоставляются поддельные документы, сертификаты происхождения, якобы этот уголь из Ростовской области. Угольный бассейн один, и потому состав угля практически одинаковый. А потом этот уголь к нам попадает под названием российский или белорусский".

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По его мнению, у власти нет политической воли, чтобы это прервать.

"Юридических оснований для прекращения этой деятельности я не вижу. За подделку документов россиян в Ростовской области мы схватить неспособны. У них тариф 5 долларов за тонну. Этот уголь идет не только в Украину, но и в Турцию, через балтийские порты в Европу – мы отследили эти дорожки", – сообщил бывший замминистра.

"Тот уголь, который мы покупаем под видом российского – это самый дешевый вариант. Если мы прекратим покупать его, нам надо будет покупать другой дороже. Тут дело в другом – мы фактически сами финансируем оккупантов нашей земли", – отметил Тука.

"Финансируем оккупантов": Тука рассказал о поставках угля из "Л/ДНР"

censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продает контрабандный уголь с неподконтрольной Украине территории Донбасса в 19 стран мира, в том числе страны ЕС, Канаду, Египет и Грузию.

В Украину ежемесячно через Беларусь поставлялось 300-400 тыс. тонн угля. 2 октября появилась информация, что РФ якобы приостановила поставки в Украину энергетического угля через Беларусь.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР ОРДЛО
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Есть много других вариантов, Пенсильвания, Австралия, ЮАР. Не пробовали?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Наеб..ть х..о хла ничего не стоит))))) Ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
У вас вся сущность такая если просрали всё.
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