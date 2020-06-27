Ферросплавщики не будут подписывать дискриминационный договор "Укрзалізниці"

Производители ферросплавов не намерены подписывать новый дискриминационный договор "Укрзалізниці" на организацию грузоперевозок. Об этом заявил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев.

"Мы пока не планируем подписывать новую редакцию этого договора, о чем неоднократно заявляли Укрзалізниці", - сказал Кудрявцев.

Он также отметил, что ферросплавщики неоднократно призывали отложить введение в силу нового договора "Укрзалізниці" до окончания кризиса.

Напомним, ранее объединение предприятий "Укрметаллургпром" заявляло, что АО "Укрзалізниця" продолжает оказывать давление на грузоотправителей Украины.

По словам экспертов, новый договор лоббирует и.о. главы "Укрзалізниці" Иван Юрик и директор департамента коммерческой работы Андрей Мирошников. Менеджмент "Укрзалізниці" решил воспользоваться ее монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок и просто административно ограничить возможность заявки планов на следующий месяц. Это уже поставило под угрозу выполнение целого ряда экспортных контрактов.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что поднятие тарифов "Укрзалізниці" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, подчеркнув, что это приведет к удорожанию их продукции и потере позиций на мировых рынках.