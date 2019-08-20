"Фермеры плачут из-за блокады": в Крыму внезапно обратились к Зеленскому

После провала планов пустить в аннексированный Крым воду из Днепра, "власти" полуострова умоляют Украину начать с ними торговлю продуктами.

На такую новость обратили внимание пользователи соцсетей. "Крым. С водой не получилось – перешли на продукты. Оккупанты через коллаборанта Руслана Бальбека [депутат Госдумы РФ от полуострова, - Ред.] вымаливают у Украины разрешение на торговлю с Крымом. Оккупанты снова заверяют, что заботятся об "украинских аграриях", которые "плачут из-за блокады", – написал в Twitter пользователь КРЫМский бандеровец.

В заметке, которую прикрепил к посту блогер, сказано, что в Крыму ждут, чтобы президент Украины Владимир Зеленский разрешил торговлю с Крымом. Якобы запретом на торговлю недовольны фермеры юга Украины.

"Я бы сказал, что у украинских аграриев слезы наворачиваются на глаза при виде того, за какую цену им приходится отдавать свой товар, который они могли бы в разы дороже продать в Крыму. К тому же снятие продуктовой блокады стало бы лучшим примером народной дипломатии: в Крыму любят украинские продукты и возвращение их на крымский рынок было бы очень знаково и символично", – надеется депутат от аннексированного Крыма.

Крым. С водой не получилось - перешли на продукты. Оккупанты через коллаборанта Руслана Бальбека вымаливают у Украины разрешение на торговлю с Крымом.Оккупанты снова заверяют, что заботятся об "украинских аграриях", которые "плачут из-за блокады". Прочтите https://t.co/BTDlfBeU8b pic.twitter.com/ekTneVA7ho — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 19 серпня 2019 р.

В комментариях другие пользователи впомнили, как "глава" Крыма Сергей Аксенов обещал накормить всю Россию местными продуктами, и что из этого вышло.

"У них "гешефт" сломался. Вспомните, как "гоблин" обещался "завалить продуктами Расею", даже магазин на Мацкве открывал. И даже цифирь называл, скока их наоткроет: 300! И где? Ниодного не осталось! А продукты все украинские были тогда, а не крымские...", – напоминает пользователь с ником ПланетаТорманс.

Другие пишут, что для Украины пойти на уступки по таким требованиям – значит признать поражение.

"Возвращение украинских продуктов на крымский рынок было бы очень знаково и символично. Это символизировало бы, что Украина смирилась с потерей Крыма и от неё теперь можно отрывать новые территории", – прокомментировал пользователь Balžuva.

В Крыму умоляют Украину о продаже продуктов

Как сообщал OBOZREVATEL, просьбы оккупационных "властей" Крыма пропустить на полуостров воду из Днепра – это попытка "оправдаться" перед Кремлем за провальный туристический и сельскохозяйственный сезон. Поэтому Украина ни в коем случае не должна поддаваться на манипуляции и восстанавливать поставки воды в Крым, заявил в эфире ObozTV первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи.

Украина возобновит поставки в аннексированный Крым воды из Днепра только после деоккупации полуострова Россией. Об этом заявил в эфире ObozTV экс-первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов, комментируя желание оккупантов провести переговоры с Украиной о поставках воды.

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