Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Фермеры плачут из-за блокады": в Крыму внезапно обратились к Зеленскому

672 Читать материал на украинском

После провала планов пустить в аннексированный Крым воду из Днепра, "власти" полуострова умоляют Украину начать с ними торговлю продуктами.

На такую новость обратили внимание пользователи соцсетей. "Крым. С водой не получилось – перешли на продукты. Оккупанты через коллаборанта Руслана Бальбека [депутат Госдумы РФ от полуострова, - Ред.] вымаливают у Украины разрешение на торговлю с Крымом. Оккупанты снова заверяют, что заботятся об "украинских аграриях", которые "плачут из-за блокады", – написал в Twitter пользователь КРЫМский бандеровец.

В заметке, которую прикрепил к посту блогер, сказано, что в Крыму ждут, чтобы президент Украины Владимир Зеленский разрешил торговлю с Крымом. Якобы запретом на торговлю недовольны фермеры юга Украины.

"Я бы сказал, что у украинских аграриев слезы наворачиваются на глаза при виде того, за какую цену им приходится отдавать свой товар, который они могли бы в разы дороже продать в Крыму. К тому же снятие продуктовой блокады стало бы лучшим примером народной дипломатии: в Крыму любят украинские продукты и возвращение их на крымский рынок было бы очень знаково и символично", – надеется депутат от аннексированного Крыма.

Новости
Оккупанты бурят почву: Крым может остаться без воды

В комментариях другие пользователи впомнили, как "глава" Крыма Сергей Аксенов обещал накормить всю Россию местными продуктами, и что из этого вышло.

"У них "гешефт" сломался. Вспомните, как "гоблин" обещался "завалить продуктами Расею", даже магазин на Мацкве открывал. И даже цифирь называл, скока их наоткроет: 300! И где? Ниодного не осталось! А продукты все украинские были тогда, а не крымские...", – напоминает пользователь с ником ПланетаТорманс.

Другие пишут, что для Украины пойти на уступки по таким требованиям – значит признать поражение.

"Возвращение украинских продуктов на крымский рынок было бы очень знаково и символично. Это символизировало бы, что Украина смирилась с потерей Крыма и от неё теперь можно отрывать новые территории", – прокомментировал пользователь Balžuva.

В Крыму умоляют Украину о продаже продуктов

В Крыму умоляют Украину о продаже продуктов

Как сообщал OBOZREVATEL, просьбы оккупационных "властей" Крыма пропустить на полуостров воду из Днепра – это попытка "оправдаться" перед Кремлем за провальный туристический и сельскохозяйственный сезон. Поэтому Украина ни в коем случае не должна поддаваться на манипуляции и восстанавливать поставки воды в Крым, заявил в эфире ObozTV первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи.

Украина возобновит поставки в аннексированный Крым воды из Днепра только после деоккупации полуострова Россией. Об этом заявил в эфире ObozTV экс-первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов, комментируя желание оккупантов провести переговоры с Украиной о поставках воды.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Тег
Крым без воды
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Прямо таки и умоляют?? И сколько таких "фермеров"? 2? 3?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...