Украина из-за карантина может потерять треть урожая: фермеры предупредили о масштабных проблемах

В Украине из-за бесснежной зимы и карантина урожай может сократиться на треть. Фермеры уже бьют тревогу и говорят, что при таких условиях нет денег даже на то, чтобы закупить топливо для посевной.

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На грани выживания

Еще в конце февраля и начале марта украинские аграрии жаловались на то, что аномально теплая погода грозит серьезными проблемами с урожаем, а тут к ней добавилась еще одна – карантин.

Из-за введения серьезных ограничений в транспорте фермеры потеряли рынки сбыта, а вместе с тем и возможность заработать.

"Малые фермерства фактически находятся на грани выживания. Сейчас даже ходят слухи, что во время карантина могут вообще запретить работать фермерам в полях, хотя это полная бессмыслица, и надеюсь, что это только чья-то фантазия. Если мы сейчас не посеем урожай, то проблемы будут не только у нас, но и у всего народа", – сообщает о сложной ситуации руководитель Ассоциации фермеров и владельцев земли Черкасской области Виктор Гончаренко.

Фермер "Агропортал"

Ситуация осложняется еще и тем, что украинские банки отказываются предоставлять фермерам кредиты для закупки зерна и топлива: "Не то, что под 5-9% годовых, как обещали, а даже под 22% не дают. Очень тяжелые условия. А солярку не на что покупать, семян нет, и хорошо, что некоторые фирмы предоставляют зерно в кредит", – жалуется OBOZREVATEL фермер из Черкасской области Василий Драч.

По его словам, из-за отсутствия средств около трети фермеров не имеют возможности начать посевную кампанию. В результате без работы остаются и наемные работники, которые в условиях нарастающего экономического кризиса остались без средств к существованию.

К какому ущербу для украинского сельского хозяйства это может привести, просчитать очень сложно, говорят фермеры. Не в последнюю очередь из-за отсутствия специалистов, как в профильном министерстве, так и на местах.

"Рубрика"

В то же время фермеры отмечают, что будут работать по мере своих возможностей, но к экономическим проблемам добавляются погодные. Как рассказал Гончаренко, ужасная ситуация с озимыми в начале марта несколько стабилизировалась благодаря усилиям самих аграриев, но если весной в стране воцарится сухая погода, ситуация будет крайне тяжелой.

"Погодные условия угрожают тем, что у нас пропадает около 30% пшеницы. Наша зона будет засеваться где-то 5-7 апреля, и если будут дожди, то все будет хорошо, но тут проблема в том, что не за что засевать", – сказал Драч.

Прогнозы метеорологов

Что касается погодных условий, то специалисты по агрометеорологии указывают – влаги в глубоких слоях почвы недостаточно для полноценного насыщения растений. Более того, в южных регионах запасы воды в почве исторически низкие. Однако сейчас ситуация не настолько критична, сказала в комментарии OBOZREVATEL начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Действительно, влаги в глубоких слоях почвы гораздо меньше, чем было в прошлом году. Это связано с тем, что в январе, феврале и марте осадков выпало значительно меньше климатической нормы. Но при этом условия для озимых могу оценить, как удовлетворительные , так как озимые могут принимать влагу из 20-сантиметрового слоя почвы, где она еще присутствует. И для раннего весеннего периода развития влаги достаточно", – говорит она.

Но, когда будет развиваться корневая система, растения начнут использовать влагу из глубоких слоев почвы, и если не будет пополнение, появится определенное напряжение, объясняет метеоролог.

"По последним прогнозам, к 8-9 апреля осадков ожидается мало, поэтому рассчитывать на существенное пополнение не стоит, и больше всего страдает Одесская, Херсонская и Николаевская области. На этих территориях запасы воды в почве исторически низкие", – говорит Адаменко.

Вместе с тем она призывает аграриев начинать посевную кампанию как можно скорее, чтобы в случае осадков, зерно могло использовать ту влагу и прорасти: "Ждать можно только с кукурузой и подсолнечником, это теплолюбивые культуры, и должны сеяться в апреле. А что касается ярового ячменя, овес, горох, то их надо сеять сейчас и в полном объеме".

Перспективы для аграриев сложные

Аналитик аграрного рынка Ярослав Левицкий в разговоре с OBOZREVATEL объяснил, что ситуация с урожаем, конечно, тяжелая, но стабильная.

"Что касается будущего урожая, да, есть самые пессимистичные прогнозы, по которым урожай зерновых и масличных сократится на треть. Он просто может не взойти из-за нехватки влаги в почве, и если весна будет без дождей, тогда может реализоваться этот неутешительный прогноз", – говорит Левицкий .

Засуха

"Но пока дожди идут, по более оптимистичным прогнозам, урожай сократится примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Но здесь следует учитывать, что в прошлом году у нас был рекордный урожай зерновых и масличных, поэтому ожидается, что урожай будет средним по оценкам последних 5 лет", – добавил он.

Основные сложности, с которыми сейчас столкнулись фермеры, это более раннее начало посевной кампании. Не все успели закупить достаточно топлива и зерна. А на фоне экономической нестабильности, роста курса доллара подорожали и удобрения, и зерно, что не добавляет оптимизма.

"Но к счастью есть определенные схемы, которые помогут нашим аграриям все же провести посевную кампанию. Если банки сейчас не предоставляют кредитов, производители семян идут навстречу фермерам и поставляют товар по более низким процентам или под расчет будущим урожаем", – пояснил аналитик.

Пшеница

Кроме этого, из-за сложной финансовой ситуации в мире стоимость сельскохозяйственной продукции на экспорт упала, а она является чуть ли не основным источником валютной выручки в Украине, поэтому переживать есть за что.

Но Левицкий все же дает обнадеживающие прогнозы. "Мы видим рекордное снижение цены на масло, а Украина является одной из крупнейших экспортеров этого продукта в мире. Подешевели и другие группы товаров, но в отличие от других рынков, потребность в пище будет всегда, поэтому даже если сейчас купят меньше, то в следующем месяце продажи будут немного больше", – говорит он.

К тому же Левицкий склонен считать, что падение цен, это временная ситуация, и после окончания карантина и стабилизации экономических показателей в мире аграрные рынки восстановятся гораздо быстрее, чем другие.

"Спрос на аграрную продукцию будет, людей ведь надо кормить. Даже по прогнозу Нацбанка, экспортные возможности Украины складываются неблагоприятные, но аграрный экспорт не пострадает и имеет все перспективы развиваться", – считает аналитик.

С такими прогнозами соглашается и глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, он подчеркивает, что несмотря на ежегодные проблемы в аграрном секторе, Украина с каждым годом производит и экспортирует все больше сельскохозяйственной продукции.

"Да, сложностей несомненно много, и если их убрать, мы бы производили и продавали еще больше, тем самым получая еще больше валютной выручки. Ситуация с отсутствием осадков сложная, но не менее проблематичной она была и в те годы, когда зимой были сильные морозы при отсутствии снега. Или, когда весной резко теплело, фермеры успевали посадить семена, а потом начинались заморозки, что приводило к уменьшению урожая ", – говорит экономист.

Зерно

Дорошенко отмечает, что пока нет никаких причин для значительного сокращения урожая, тем более дефициту какого-либо товара или значительному повышению цен.

"Если говорить об экономических причинах роста, есть вероятность подорожания продуктов на 2-3%, любые заявления о возможном поднятии цен на более высокий процент – неэкономические", – заявил он.

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