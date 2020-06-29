Федерация металлургов обвинила "Укрзалізницю" в игнорировании интересов экономики

Рынки и компании 16:17, 29.06.2020

Новый договор "Укрзалізниці" на организацию грузоперевозок предусматривает скрытое повышение тарифов, что ударит по отечественным металлургам и снизит их конкурентоспособность на мировых рынках. Об этом заявил глава Федерации металлургов Сергей Беленький.

"Мы с удивлением в прессе увидели заявление от "Укрзалізниці" о том, что они вроде учли все замечания к этим договорам и согласовали со всеми. На самом деле, это не так. Большинство наших принципиальных замечаний там не учтено, никто с нами ничего не пересогласовывал. Поэтому мнение крайне отрицательное. Мы считаем, что с 1 июля ни в коем случае нельзя вводить эти новые договора", - сказал Беленький.

Он также отметил, металлургия сейчас переживает кризис, и увеличение расходов на транспортировку продукции приведет к повышению ее себестоимости, в результате чего она будет неконкурентоспособной на внешних рынках.

"По итогам первого квартала у металлургов около 14 миллиардов гривен суммарно – это чистый убыток. Если сейчас еще будет в том числе скрытое повышение стоимости услуг "Укрзалізниці" через этот новый договор, соответственно, от нашей конкурентоспособности уже скоро ничего не останется с такими действиями власти и госмонополий", - подчеркнул Беленький.

Напомним, ранее компания "Укрметаллургпром" заявила о давлении "Укрзалізниці" на грузоотправителей с целью заставить их согласиться на заключение с 1 июля нового дискриминационного договора с УЗ об организации грузоперевозок. В компании напомнили, что в "Укрзалізниці" формально отнеслись к рекомендациям Антимонопольного комитета по доработке новой редакции договора с учетом замечаний участников рынка и большинство спорных вопросов, на которые указывали перевозчики, остались без изменений. А также призвали запретить введение в действие нового договора с 1 июля и продлить срок действия нынешнего до завершения доработки его новой редакции.

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