Фармацевтические интернет-магазины: на что обратить внимание при выборе лекарств

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3615, который может разрешить реализовывать лекарственные средства дистанционно на постоянной основе.

Опасность транспортировки лекарств: без сохранения температурного режима препараты "гибнут".

Аптека на маркетплейсе: кто поможет выбрать безрецептурный препарат онлайн?

В Верховной Раде группа депутатов зарегистрировала новый законопроект №3615, который может разрешить онлайн-торговлю лекарственными средствами. Идея неплохая – не все могут добраться до аптеки из-за ее удаленности или если не позволяет состояние здоровья... Но если задуматься, интернет-торговля лекарствами имеет много подводных камней.

Авторы законопроекта №3615 в пояснительной записке настаивают на "особом значении дистанционной торговли лекарствами для потребителей, проживающих в небольших и отдаленных населенных пунктах, в которых аптеки или отсутствуют вообще, или представлены небольшой сетью". Но решит эта инициатива все проблемы? Возможно, стоило бы наладить фармотрасль и позволить открывать настоящие, надежные аптеки там, где они нужны, а не прикрываться непонятными законопроектами? Ведь есть много вопросов к реализации такой идеи, контролю и требованиям. Мы же все еще за комфорт и безопасность граждан, или как?

Существенная техническая составляющая

В первую очередь, непонятно, смогут ли фармацевтические интернет-магазины "дотянуть" до настоящих аптек с технической точки зрения. Лекарства – очень капризный товар. Большинство препаратов имеет четкий температурный режим, нарушать его нельзя. Реальные фарм. учреждения имеют специальное оборудование, которое позволяет придерживаться этих норм в каждом отдельном случае. А смогут склады непрофессиональных онлайн-магазинов обеспечить такое хранение?

"В случае необходимости мы всегда предупреждаем покупателей – храните в холодильнике! Отклонение от нормы даже на два градуса полностью "убивает" те или иные лекарства. То есть вы заплатите деньги за действенный препарат, а взамен получите" пустышку "или даже яд! При некачественном хранении или транспортировке химический состав препаратов может измениться и точно не в хорошую сторону ", – объясняет Нина Валентиновна, фармацевт с 25-летним стажем.

Если в рамках законопроекта доставкой лекарственных средств будут заниматься действующие аптеки или фармсети, то можно не сомневаться – там знают, что и как надо хранить и перевозить. Но если к делу подключатся неспециализированные торгаши, которые арендуют несколько гаражей под склады и будут радоваться своей изобретательности? Без знания тонкостей дела они нам такого напродают!

Сейчас есть несколько онлайн-площадок, которые уже попытались реализовать лекарственные средства, например, liki24.com. Судя по отзывам в соцсетях, заказанные препараты доставлялись по почте. В обычных пакетах для посылок. Скажите, что же будет с мазью, которую надо хранить при температуре не более 12°C, если она несколько часов проедет в фуре под палящим солнцем? Или с раствором для инъекций или для прививки? Ужас...

Сам себе фармацевт?

Еще одно опасение заключается в том, что наши граждане часто сами себе назначают безрецептурные препараты и покупают их в аптеке. Это притом, что среди таких препаратов много лекарств со сложными механизмами действия, которые надо принимать с большой осторожностью. Провизоры об этом предупредят, объяснят правила приема или подберут менее противоречивый препарат. Когда клиент заказывает "эти таблетки, тот сиропчик и еще раствор для инъекций", провизоры наготове дать консультацию и совет. Объяснить, почему те или иные препараты нельзя комбинировать, какие они имеют противопоказания и тому подобное. При условии сохранения такого фармацевтического попечительства при онлайн-заказе, можно не волноваться за население Украины.

Специалисты по 5-7 лет учатся в вузах, чтобы овладеть сложной наукой фармацевтики и оказывать помощь клиентам. К ним можно и нужно прислушиваться! Покупка оффлайн или онлайн должна совершаться под наблюдением специалиста! Мы же не ремонтируем телефон самостоятельно, не ставим себе пломбу, не ремонтируем двигатель, не имея навыков. Но готовы "ремонтировать" организм самоназначенными лекарствами, не получив совет от знающего человека? Готовы купить лекарства на сомнительном маркетплейсе, где продавец ранее занимался телефонами, а теперь решил еще и фармацевтические товары взять в оборот? Но готовы ли мы отдавать кровные денежки за лекарственные средства, которые путешествовали по стране в картонных коробках?

Стоит ли этого наше здоровье? А, может, оно все же стоит большего? По нашему мнению, выход в том, чтобы покупать лекарства на официальных сайтах аптек. Дипломированные фармацевты знают, как доставить товар так, чтобы сохранить свойства препаратов и не причинять вреда здоровью покупателя.