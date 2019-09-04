Евросоюз внезапно запретил поставки украинских фруктов: в чем дело

Страны Евросоюза с 1 сентября 2019 года отказались покупать украинские овощи и фрукты.

Известно, что импортеры прекратили ввоз наших яблок и помидор, но список может расшириться. Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

"Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило нам сразу от нескольких экспортеров и производителей", – говорит директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

Причина – начало действия директивы 2019/523. Она касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и призвана защитить ЕС от попадания на его территорию карантинных организмов.

"В рамках директивы, с 1 сентября 2019 года, все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии в них случаев выявления определенных карантинных организмов", – сообщают в УПОА.

Там говорят, что Украина является страной, свободной от организмов, перечисленных в директиве, и случаев их обнаружения не было. Госпродпортебслужба официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорт этих товаров. Однако, на данный момент, официального ответа от Еврокомиссии пока не поступило, а значит, поставлять эти товары нельзя.

Украинские производители пытаются решить проблему. Например, получают разрешения самостоятельно или экспортируют овощи и фрукты в другие регионы.

UkrMedia

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом начала действовать с 1 января 2016 года.

С 1 января 2019 года вступила в силу Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

В Украине выразили опасения, что соглашение осталось декларативным документом и так и не отразилось на торговле с ЕС.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!