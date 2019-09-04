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4 сентября • обновлено в 16:24
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/ Рынки и компании

Евросоюз внезапно запретил поставки украинских фруктов: в чем дело

1.4т Читать материал на украинском

Страны Евросоюза с 1 сентября 2019 года отказались покупать украинские овощи и фрукты.

Известно, что импортеры прекратили ввоз наших яблок и помидор, но список может расшириться. Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

"Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило нам сразу от нескольких экспортеров и производителей", – говорит директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

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Причина – начало действия директивы 2019/523. Она касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и призвана защитить ЕС от попадания на его территорию карантинных организмов.

"В рамках директивы, с 1 сентября 2019 года, все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии в них случаев выявления определенных карантинных организмов", – сообщают в УПОА.

Там говорят, что Украина является страной, свободной от организмов, перечисленных в директиве, и случаев их обнаружения не было. Госпродпортебслужба официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорт этих товаров. Однако, на данный момент, официального ответа от Еврокомиссии пока не поступило, а значит, поставлять эти товары нельзя.

Украинские производители пытаются решить проблему. Например, получают разрешения самостоятельно или экспортируют овощи и фрукты в другие регионы.

Евросоюз внезапно запретил поставки украинских фруктов: в чем дело

UkrMedia

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом начала действовать с 1 января 2016 года.

  • С 1 января 2019 года вступила в силу Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

  • В Украине выразили опасения, что соглашение осталось декларативным документом и так и не отразилось на торговле с ЕС.

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Тема
Торговые войны
Место
Украина
Теги
Европейский Союз фрукт торговая война
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ну правильно, РФ ввела ограничение на ввоз из ЕС, а Украина получила сцаной тряпкой по роже. ЕС своих овощей некуда девать. Говорили же всем невыгодно будет
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Европа хорошая, Европа друг, Европа в беде не бросит..
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Semenov Igor
Semenov Igor
Никому конкуренты не нужны....
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