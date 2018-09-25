Европейское Энергосообщество призвало Украину в тарифной политике ориентироваться на европейские бенчмарки

Секретариат Европейского Энергетического Сообщества сделал обзор изменений тарифной методологии по передаче газа, опубликованной НКРЕКУ в рамках проведения публичных обсуждений. В целом Секретариат ЭнергоСообщества поддерживает позицию НКРЭКУ, называя ее следующим шагом на пути увеличения прозрачности формирования тарифов.

"Учитывая диверсифицированные маршруты транспортировки природного газа в Европу и центральную роль Украины в этом контексте, Секретариат Энергосообщества рекомендует Регулятору рассмотреть внедрение метода бенчмаркинга в процессе определения тарифов, при этом соблюдая прозрачность, недискриминационность и отражение затрат как основные принципы установления тарифов", - указано в тексте.

В то же время, Секретариат ЭнергоСообщества подчеркивает необходимость уважать роль НКРЭКУ как независимого регулятора, который несет ответственность за разработку методологии расчета тарифа на передачу газа.

"Секретариат приветствует интерес украинских стейкхолдеров к реформе тарифной методологии и считает его обязательной и неотъемлемой частью рыночных отношений. Дискуссия должна быть максимально открытой, чтобы найти наиболее эффективное решение, имеющее максимальное социальное обеспечение и соответствующее правовым нормам. При этом, должно быть ясно, что право принять финальное решение остается за НКРЭКУ", - считают эксперты Европейского энергосообщеcтва.

Как известно, Украина широко использует привязку к европейским бенчмаркам в ценообразовании на энергоресурсы. В частности, 27 апреля 2016 года Кабмин принял постановление №315, определил формулу цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.

3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт. На этом основании формула получила название "Роттердам+".