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14 декабря • обновлено в 14:53
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Европейский лоукостер приостановил рейсы в Украину: стала известна причина

3.1т
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Итальянский лоукостер Ernest Airlines приостановит полеты по маршрутам Киев-Генуя, Харьков-Рим и Харьков-Милан на зимний сезон 2019/2020 годов.

Об этом говорится в рассылке лоукоста туристическим агентствам, сообщает Avianews. Причиной решения назвали снижение пассажиропотока в этот период.

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Издание сообщает, что последний в этом году рейс Киев-Генуя состоялся 6 декабря. В системе бронирования продажи открыты на перелеты с 1 апреля 2020 года с частотой два раза в неделю по средам и субботам.

Последние рейсы Харьков-Рим в этом зимнем сезоне состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года, а рейсы Харьков-Милан – 29 декабря 2019 года, 5 и 12 января 2020 года. На данный момент продажи на другие даты, включая летнее расписание 2020 года, недоступны.

"Все пассажиры, которых коснулись эти изменения, были соответственно проинформированы по е-mail и SMS. Запросы на возврат стоимости билета и/или переоформление билета на другие рейсы обрабатываются", – говорится в письме лоукоста.

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Пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут выбрать бесплатное изменение билета на другие рейсы Ernest Airlines до 28 марта 2020 года или получить полный возврат стоимости.

С учетом указанных изменений маршрутная сеть лоукоста до конца зимнего сезона 2019/2020 годов будет включать три города Украины: Киев, Львов и Одессу. Полеты в Харьков будут приостановлены.

Лоукосты

Лоукосты

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Ryanair подняла стоимость услуги по приоритетной посадке, а также сбор за перевозку багажа весом до 10 кг.

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая приостановила действие лицензии авиакомпании-лоукостера SkyUp в Украине, подала в отставку.

Популярная лоукост-авиакомпания Ryanair запустила полеты с нового украинского города – в понедельник, 17 июня, она открыла рейс из Харькова в польский Краков.

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Читайте все новости по теме "Лоукостеры в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Лоукостеры в Украине
Место
Италия
Теги
авиабилеты самолет туризм
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Все отворачиваются от сви-до-митого гадюшника.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Та в Украине скоро аэропорты позакрывают - пустые стоят!
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