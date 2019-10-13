Европа откажется? России предсказали проблемы из-за газа

В будущем Европа может отказаться от потребления газа, что серьезно пошатнет власть в России.

Такое заявление сделал директор консалтинговой фирмы East European Gas Analysis Михаил Корчемкин, передает "Апостроф".

По его словам, отказ от газа зависит от скорости изменения климата, но весь процесс может быть завершен уже к 2050 году.

"Чем быстрее будет двигаться потепление, тем быстрее Европа откажется не только от газа, но и от всего ископаемого топлива", - заявил эксперт.

По его словам, на фоне изменений газового рынка российская власть может пошатнуться.

"Чем ниже цены, тем меньше денег и тем хуже позиция у власти. Но страна и власть - это разные вещи", - добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, достроив газопровод "Северный поток-2", сможет "выкрутить руки" Украине.

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