"Европа будет вынуждена!" Макрон неожиданно стал на защиту Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна восстановить диалог с Россией, несмотря на недоверие со стороны стран Балтии и Польши.

Об этом он сказал в интервью британскому журналу The Economist, опубликованном в четверг, 7 ноября, передает ТАСС. По мнению французского президента, отказавшись от такого шага, европейцы совершат ошибку.

"Моя идея ни в коем случае не наивна", – приводит издание слова Макрона, напоминая об обеспокоенности Польши и стран Балтии его встречами с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Европа вынуждена будет попытаться найти общий язык Россией. Если же европейцы откажутся от такого шага, то "совершат большую ошибку".

Журнал, излагая речь президента без цитат, отмечает, что Макрон не призывал отказаться от антироссийских санкций, введенных после вторжения России в Украину. Он указал, что процесс мирного урегулирования в Украине представляет собой долгосрочную стратегию, которая может растянуться на десятилетие.

Макрон выступил за диалог с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет всеми силами бороться с т.н. параллельными обществами и нелегальной иммиграцией в страну, упомянув при этом и украинцев.

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции для разъяснений скандального заявления президента Эммануэля Макрона об "украинских бандах".

Впоследствии в НАТО отказали Украине в предложении встречи генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга с освобожденными из России украинскими моряками.

Ранее Макрон обсудил с Путиным войну в Украине. Лидер Франции неожиданно поддержал позицию России относительно дальнейших переговоров по Донбассу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!