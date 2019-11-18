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18 ноября • обновлено в 11:12
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"Слуги народа" попали под шквал критики из-за поблажки "евробляхерам"

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Законопроекты "слуг народа", предлагающие еще одну порцию уступок "евробляхерам", раскритиковали эксперты. По их мнению, они создают неравные условия.

Речь идет о проектах №2342 и №2345, которые внес в Раду нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев, сообщает "Сегодня". Они дают владельцам авто еще одну отсрочку растаможки на 180 дней и уменьшают акциз. При этом с 1 января 2021 года акциз на транспортные средства предлагают отменить.

Но у экспертов к предложениям есть вопросы. Они считают, что документы нарушают права тех, кто уже растаможил свои авто. "Когда авто на иностранной регистрации дали возможность растаможить со скидкой на акциз 50%, свои автомобили растаможили более 200 тыс. украинцев. Теперь акциз хотят уменьшить еще больше. Получается, все, кто растаможил автомобили раньше, поспешили", – говорится в публикации.

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Второе замечание – в один год будут действовать две разные ставки акциза. Возрастной акциз отменят всего на 180 дней. Остальные полгода он будет действовать, хотя с 1 января 2021 года акциз на авто вовсе предлагают отменить.

Но если власть не делает шагов к компромиссу, то даже этот закон подойдет, считает один из основателей общественной организации "Доступное авто" Михаил Катрук.

"Отмены акциза на авто требуют все. Но начинать с отмены штрафа и возрастного коэффициента – не очень хороший вариант. За последние три года законодательство трижды менялось. Соответственно, есть общественное недовольство, потому что получается так, что одни люди растаможили по одним правилам, а через некоторое время можно уже по другим правилам. Поэтому я поддерживаю позицию, что правила должны быть одинаковы для всех граждан и действовать на постоянной основе", – сказал Катрук.

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Поэтому, по его мнению, следует отменить коэффициент возраста, но на постоянной основе, или же сразу отменить акциз на ввоз автотранспорта.

Растаможка автомобилей

Растаможка автомобилей

Как сообщал OBOZREVATEL: водителям авто на еврономерах предлагают очередную поблажку. Штрафы до конца 2019 года хотят отменить, а вопрос со всеми еврорегистрациями решить уже к середине 2020 года.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 19 сентября подписал законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.

В Кабмине до конца 2019 года намерены упростить порядок растаможки автомобилей на иностранной регистрации с учетом предложений "евробляхеров".

В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") составлены сотни протоколов.

2 октября Кабмин объявил, что владельцев авто на иностранной регистрации не будут штрафовать.

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Темы
растаможивание авто Авто на еврономерах
Место
Украина
Теги
Еврономера растаможка Верховная Рада Украины
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