Евро оказался под угрозой из-за коронавируса: в ЕС заявили о возможном валютном разрыве

Экономический спад из-за коронавируса может привести к разрыву валютного союза ЕС (фактически отказа часть стран от евро).

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью изданию Die Welt. "В Италии, Франции и Испании экономика снижается на десять-одиннадцать процентов. Это масштабно. Другие страны, такие как Дания, Польша, Швеция или Германия, похоже, лучше переживают кризис; там минус только четыре-шесть процентов. То, о чем мы всегда предупреждали, теперь подтверждается: рецессия может разорвать еврозону на части", – заявил еврокомиссар.

Текущий экономический прогноз ЕС является доказательством того, что план реконструкции "ЕС следующего поколения" необходим как никогда, добавил политик. "Последние экономические данные являются предупреждением; рецессия становится глубже, чем ожидалось, и страны еврозоны развиваются даже более плачевно, чем прогнозировалось весной", – добавил еврокомиссар.

Как писал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.

В Украине в I квартале 2020 года реальный ВВП сократился на 1,3% в годовом измерении, несмотря на то, что прогнозировалось падение на 0,5%. Как сообщает пресс служба НБУ, главной причиной стали карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Украинский ВВП в 2020-м может обрушиться более чем на 8%: конкуренция на рынке труда вырастет, кто-то лишится части зарплаты, а 12,6% вовсе останутся без работы. При этом за те же товары и услуги придется платить на 7% больше. Такой прогноз для Украины составил МВФ.