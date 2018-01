Евгений Сигал: Украина может быть кормилицей всего мира

Евгений Яковлевич Сигал – один из самых успешных предпринимателей Украины, являющийся крупнейшим работодателем и налогоплательщиком не только в Киевской области, где сконцентрированы его производственные мощности, но и в Украине. Он 5 раз избирался народным депутатом Украины, но сегодня не горит желанием возвращаться в политику, уделяя максимум внимания своему довольно успешному бизнесу.

Evgen Sigal is one of the most successful global entrepreneurs of Ukraine, being the largest employer and taxpayer not only in the Kiev region, where its production capacities are concentrated, but also in Ukraine. He was elected five times as a Member of Parliament of Ukraine, but today he does not want to return to politics, paying high attention to his rather successful business.

В 1998 году Евгений Сигал создал компанию, которая является лучшим производителем куриного мяса в Украине – ООО "Комплекс Агромарс", выпускающую продукцию под всем известным брендом "Гаврилівські курчата". За почти 20 лет на рынке его компания неоднократно была награждена международными премиями, а высокое качество продукции подтверждено соответствующими сертификатами в Европе и мире, куда "Агромарс" экспортирует продукцию.

В первой части интервью "Обозревателю" Евгений Сигал рассказал о том, за счет чего Украина может стать одним из лидеров на рынке сельскохозяйственной продукции, и почему мы пока к этому еще не пришли. Также Евгений Яковлевич поведал о наболевших проблемах аграрного сектора нашей страны, о вопросах налогообложения, а также объяснил причины, почему так происходит и что нужно сделать, чтобы изменить жизнь страны к лучшему.

"УКРАИНСКИЙ АПК БЫЛ ВТОРЫМ МОНАКО"

- Евгений Яковлевич, вы уже много лет занимаетесь птицеводством. За годы работы как изменился этот рынок? Если взять последние десять лет – стало лучше или, может быть, наоборот? Изменения какие-то произошли?

- Конечно, произошли. И много. Есть в лучшую сторону, есть в худшую, есть изменения, которые под вопросом. Смотря, что понимать под вашим вопросом. Лет 20 назад у нас отрасль птицеводства была вообще уничтожена. Чтобы поднять птицеводство и сельское хозяйство, которое у нас практически все было в руинах, бывшие парламенты, бывшие премьеры, министры сделали довольно-таки немало с точки зрения льгот по законам.

Первое и самое главное – реально украинский аграрный сектор стал по сути дела вторым Монако. Это была узаконенная офшорная зона по налогообложению, которая позволила селу получить инвестиции, стать наиболее эффективным средством получения добавочной стоимости. При этом сельское хозяйство в Украине очень быстро развивалось.

- Что конкретно было сделано?

- Был введен фиксированный налог, в связи с чем предприятия АПК не платили налоги на прибыль. Был введен спецрежим налогообложения по НДС, при котором предприятия агропромышленного комплекса начисляли НДС, платили его на свой отдельный спецсчет в банках, а затем эти деньги полностью использовали для пополнения своих оборотных средств. Далее были введены дотации на мясо, компенсации на строительство объектов животноводства, птицеводства и элеваторов.

Также были введены компенсации процентных ставок на полученные кредиты.То есть предприятие, которое получало кредиты в украинских банках в гривне, получало от государства компенсацию. Процентные ставки по банковским кредитам в итоге обходились сельхозпроизводителям на уровне 5-7% в гривнах. Все это было большим толчком, большим импульсом для быстрого темпа развития сельского хозяйства в Украине.

За последние 20 лет наш АПК смог стать не только флагманом украинской экономики, но и одним из лидеров по многим показателям в мире. Это было сумасшедшим стимулом. Но если мы сейчас посмотрим на другие страны, на те же США, на ту самую Европу (в первую очередь – на Польшу), то мы увидим, какие сегодня дотации получают сельхозпроизводители: ставка по кредитам – 0,5 % в евро, возврат НДС в течение 10 дней. Плюс другие льготы и преференции.

- Насколько, на ваш взгляд, мы сегодня конкурентны на постсоветском пространстве?

- Сегодня в России, Казахстане и Беларуси действует множество различных законов и льгот, которые стимулируют развитие сельского хозяйства. Кредиты там даются под небольшие проценты, которые полностью компенсируются государством.

К примеру, если сельхозпроизводители получают кредиты в банках под строительство и развитие, то 75% кредитной ставки погашается госбюджетом, 25% - местными бюджетами. В итоге процентные ставки на строительство и развитие в Казахстане, России и Беларуси обходятся в 0%. Кредиты даются в их местных валютах на 10 лет. Минимум 2-3 года селяне не погашают тело кредита, а только платят проценты. Все это позволяет в этих странах селу развиваться невероятными темпами.

При этом, на сегодняшний день, к нашему великому сожалению, такие страны, как в Европе Польша, а на постсоветском пространстве Россия, Беларусь и Казахстан нас и догоняют, и обгоняют.

- Почему так происходит?

- Все потому что у них власти заинтересованы в льготном дотировании села. Они понимают, село – это будущее мира. И та страна, которая сможет накормить свой народ, завтра будет крупнейшим импортером продовольствия и доминировать во всем мире.

- Каковы, по-вашему, шансы Украины отщипнуть хоть что-то от этого пирога?

- Я думаю, что Украина может быть номер один, как кормилица всего мира. Мы не хуже Бразилии, США. Есть десятки стран, которые имеют немалые капиталы, заработанные в разных отраслях экономики, имеют многомиллионные армии людей, которые желают вкусно и дешево есть, но не имеют своего производства. Или имеют его в слишком маленьких объемах, но никогда не смогут его получить в больших объемах. Поэтому Украина имеет все шансы в будущем стать кормилицей всего мира! Но для этого нужно, чтобы политики, власть и бизнес вели единую правильную и прозрачную политику.

"СЕГОДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УШЛО В ТЕНЬ"

- Что мы имеем сегодня? В чем, на ваш взгляд, наши недоработки?

- Возьмем, к примеру, те льготы, о которых я говорил в отношении налогов, которые были сделаны в прошлые времена, когда страной руководил Кучма или Ющенко. Что мы имеем сегодня? Да, мы оставили фиксированный налог. Слава Богу! Сегодня предприятия АПК не имеют много прибыли, поэтому этот налог сегодня не самый главный для них.

Проблема в другом – налоги по НДС. Что такое село? Что такое АПК? Это цех под открытым небом, где есть масса факторов, которые могут как стимулировать, так и работать в минус. Это – не завод, куда вы заложили по технологии тонну такого-то сырья, тонну другого сырья, энергозатраты, зарплату, включили кнопку – машина начала работать. А в итоге эта машина выдала вам по технологии, по бизнес-плану готовый продукт с минимальными отклонениями на разгильдяйство. Тут как? Есть солнце, а где дождь? А где снег зимой? Есть множество факторов, которые влияют на успех агропромышленных предприятий.

К примеру, непонятно откуда берутся болезни у растений и у животных. Взгляните только на африканскую чуму – сколько она миллионов тонн мяса у нас "съела"? Кто-то ее планировал? Никто. Потому сегодня говорить о том, что вопрос НДС (так называемые льготы для села) – не важен, нельзя.

Также очень важен вопрос контроля. Ведь как, к примеру, проверить сколько крестьянин вырастил на своей земле тонн зерна? Три, четыре, пять или десять – как проверить? Да никак! Делать контрольные замеры? Ну, сделаете вы замеры на одном поле, а на другом? Когда у сельхозпроизводителей десятки полей, никто не проверит. Что в итоге получается? Если вчера все "сельхозники", которые производили свою продукцию, ее продавали честно, официально, (через договоры и перечисление средств на расчетные счета в банке), то было понятно, сколько он произвел, сколько он продал, и сколько он получил денег. Сегодня же, когда сельхозпроизводителю не хватает средств, дающих входной НДС, и у него возникает НДС с реализации, то с доходов в бюджет никто платить не хочет. Сегодня практически все село в своей массе ушло в тень.

- О чем, на ваш взгляд это говорит?

- О полном бандитизме и неспособности власти найти какой-то нормальный механизм. Ведь сельхозпроизводители не платят сегодня реальный НДС. Возле них существуют десятки теневых компаний, которые покупают у них за наличные "в черную" всю продукцию, а потом покупают где-то "левый" НДС. Разве мы пытаемся с ними бороться? Да никогда мы с ними не поборемся, потому что НДС – это самый воровской налог, который сегодня существует в нашей стране!

Посмотрите, как контролируют сегодня НДС в бывших постсоветских странах и в Европе. Там камеры стоят на всех дорогах, которые проверяют, когда машина выехала и куда она поехала. Там можно проверить, есть ли эта машина вообще. У нас такого нет и близко. Сегодня практически невозможно понять, сколько товаропроизводитель получил зерна, сколько он продал, сколько у него было входного НДС, сколько он должен был уплатить в бюджет НДС с реализации. Этого никто не знает. А компашки, которые наживаются, работая "в черную", появляются как грибы. Мы же прекрасно понимаем, кто их, как говорится, крышует. Мы прекрасно понимаем, где они берут этот фиктивный НДС.

Давайте сравним, допустим, 2013 и 2014 год. Сколько наша страна в эти годы получила входного НДС от села? Ответ – 0,0. Давайте также взглянем, сколько Украина возместила НДС из бюджета трейдерам – почти ничего, какие-то копейки. Сколько сегодня государство получает НДС от села? Гроши! А сколько миллиардов бюджетных денег, заработанных народом, государство отдает сегодня трейдерам? Миллиарды!

- Кому-то это выгодно?

- Думаю, что да. Вот смотрите, мы отменили специальный режим НДС, как льготный налог для сельхозпроизводителей, ввели вместо него так называемую компенсацию или дотацию, где почему-то представлены только птицеводы. Кому-то это, наверное, тоже очень выгодно. Хотя я тоже птицевод. Это анекдот! Ряд компаний, птицеводы в частности, платят НДС в бюджет, а потом их компенсируют обратно. Только какие-то компании получают миллиарды возврата НДС, а кто-то получает копейки. И почему только птицеводы в таком случае? Почему забыли других: свиноводов, тех, кто выращивает крупный рогатый скот, производителей молока? Справедливо это или нет? Думаю, несправедливо.

Кстати, маленькая ремарка: злые языки говорят, что когда я был в парламенте в 2010-2012 году, то был лоббистом льгот для сельхозпроизводителей. Это неправда! Я всегда выступал за отмену льгот для села!

В последних изменениях к Налоговому кодексу умные люди написали красивую фразу, что все виды дотаций и компенсаций, которые получают предприятия АПК, должны не быть выше 150 миллионов гривен на одно предприятие. Правильно это или неправильно? С точки зрения справедливости – правильно. С точки зрения логики – не совсем. Я бы сделал вообще 0. Подобные дотации – это чистой воды коррупционные схемы, созданные для обогащения чиновников.

- Почему так происходит?

- Да потому что у нас, к сожалению, сегодня самое непрозрачное за всю историю независимой Украины Министерство аграрной политики, а также система распределения государственных средств.

- Что конкретно вы имеете в виду?

- Сегодня в Министерстве аграрной политики творится непонятно что. Нет министра, нет никого из руководителей. Ну, давайте реально – 4 года мы живем "по-новому". За это время было хоть одно совещание, где бы присутствовал министр, его заместители, руководители сельскохозяйственной отрасли областей? Были ли встречи, дискуссии, что-то обговаривалось? Нет, ничего! О чем они говорят сегодня? Сегодня говорят об одном – как отдельные лоббистские структуры АПК хотят назначить того или иного человека министром, который был бы им угоден. По сути дела, отдельные агрохолдинги покупают себе должность министра. Это разве нормально? Это вообще ненормально то, что сейчас происходит! Мы боремся с коррупцией? Идем в Европу? Класс! Тема безумно хорошая, просто идеальная. Я только за Европу, за цивилизованные страны. За ними будущее. А куда идет наш АПК сегодня? В какую Европу? Надо впереди буквы поменять.

Продолжение следует...