Евгений Сигал: Министерство аграрной политики – самое непрозрачное за всю историю независимой Украины

Коррупционные схемы, которые существуют сегодня в агропромышленном комплексе Украины, являются следствием отсутствия нормальной работы Минагрополитики.

Такое мнение в эксклюзивном интервью "Обозревателю" высказал народный депутат Украины 5 созывов, крупнейший производитель курятины (ТМ "Гаврилівські курчата") Евгений Сигал.

"Сегодня в Министерстве аграрной политики твориться непонятно что. Нет министра, нет никого из руководителей. Ну, давайте реально – 4 года мы живем "по-новому". За это время было хоть одно совещание, где бы присутствовал министр, его заместители, руководители сельскохозяйственной отрасли областей? Были ли встречи, дискуссии, что-то обговаривалось? Нет, ничего!", - выразил свою обеспокоенность экс-нардеп.

По мнению Евгения Сигала, такое положение дел в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины обусловлено приватными интересами крупных агропромыщленных корпораций.

"О чем они говорят сегодня? Сегодня говорят об одном – как отдельные лоббистские структуры АПК хотят назначить того или иного человека министром, который был бы им угоден. По сути дела, отдельные агрохолдинги покупают себе должность министра. Это разве нормально? Это вообще ненормально то, что сейчас происходит! Мы боремся с коррупцией? Идем в Европу?" - задается вопросом Евгений Сигал.