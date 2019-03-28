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"Это вопрос евроинтеграции Украины": Насиров настаивает на проведении налоговой реформы

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Проведение полноценной налоговой и таможенной реформ является обязательным шагом с точки зрения евроинтеграционных процессов в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Государственной фискальной службы, кандидат в президенты Роман Насиров. Такое мнение политик высказал, комментируя создание финансовой полиции в Европейском Союзе.

"Европейцы создают финансовую полицию с полномочиями расследования финансовых преступлений. Фактически это конкретный план действий, реальная и основательная ответ, лазейки в законодательстве некоторых стран-членов ЕС, которые позволяли уклоняться от уплаты налогов или платить гораздо меньше ", - написал Роман Насиров.

Роман Насыров

Роман Насыров

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Председатель ГФС подчеркнул, что создание финансовой полиции позволит предотвратить потери бюджетов стран-участниц Европейского Союза, которые уже достигают десятков миллиардов евро.

Однако, по словам политика, бюджет Украины и в дальнейшем теряет средства из-за отсутствия реформ в налоговой и таможенной сферах:

"Я неоднократно говорил, что это и есть вопрос евроинтеграции для Украины. Конкретный сигнал, что без налоговой реформы серьезно об этом говорить просто невозможно. Нужно уже сейчас запускать процесс и сделать полноценную налоговую и таможенную реформы", - резюмировал Насиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Насиров заявил, что в Украине для наполнения Пенсионного фонда и существенного повышения пенсий необходимо увеличить размер минимальных зарплат.

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Тема
Налоги в Украине
Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Тег
налоги
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