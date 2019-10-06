"Это только предлог!" Путин пожаловался на санкции США и нашел "тайный смысл"

Президент России Владимир Путин после дискуссии с журналистом телеканала NBC Киром Симмонсом отвел его за кулисы, где пожаловался на американские санкции.

Соответствующий момент в рамках пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" запечатлели репортеры (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Путин пожаловался на санкции

Путин показывает журналисту, чтобы тот отправлялся за кулисы Кадр из видео

В частности, Симмонса интересовало мнение Путина о положении президента Украины Владимира Зеленского после скандала вокруг разговора с Дональдом Трампом. Глава Кремля решил достаточно грубо "съехать" с этой темы и переключиться на американские санкции.

Охрана Путина толкает Симмонса за кулисы Видео

"Мне это не интересно! Чего об этом говорить?! Самое главное, что может быть интересным: на основании предположения нашего сговора с Трампом были введены санкции. Потом (специальный прокурор Роберт. – Ред) Мюллер сказал, что сговора не было, но санкции остались. Значит, это был только предлог, чтобы нас сдерживать. И с другой стороны, чтобы оказывать давление на Трампа. Те, кто это делают, не смотрят даже на один шаг вперед", – сказал Путин.

Путин - журналисту NBC: На основании предположения нашего сговора с Трампом были введены санкции. Потом Мюллер сказал, что сговора не было, но санкции остались. Значит, это был только предлог, чтобы нас сдерживать. Те, кто это делают, не смотрят даже на один шаг вперед! pic.twitter.com/mDXin2ls6t — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 6, 2019

Напомним, что 30 сентября США ввели новые санкции против двух россиян и трех компаний, которые имели отношение ко вмешательству в американские выборы президента-2016.

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