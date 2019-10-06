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6 октября • обновлено в 21:28
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"Это только предлог!" Путин пожаловался на санкции США и нашел "тайный смысл"

3.6т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин после дискуссии с журналистом телеканала NBC Киром Симмонсом отвел его за кулисы, где пожаловался на американские санкции.

Соответствующий момент в рамках пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" запечатлели репортеры (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Путин пожаловался на санкции

Путин пожаловался на санкции

Путин показывает журналисту, чтобы тот отправлялся за кулисы

Путин показывает журналисту, чтобы тот отправлялся за кулисы

Кадр из видео

В частности, Симмонса интересовало мнение Путина о положении президента Украины Владимира Зеленского после скандала вокруг разговора с Дональдом Трампом. Глава Кремля решил достаточно грубо "съехать" с этой темы и переключиться на американские санкции.

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Охрана Путина толкает Симмонса за кулисы

Охрана Путина толкает Симмонса за кулисы

Видео

"Мне это не интересно! Чего об этом говорить?! Самое главное, что может быть интересным: на основании предположения нашего сговора с Трампом были введены санкции. Потом (специальный прокурор Роберт. – Ред) Мюллер сказал, что сговора не было, но санкции остались. Значит, это был только предлог, чтобы нас сдерживать. И с другой стороны, чтобы оказывать давление на Трампа. Те, кто это делают, не смотрят даже на один шаг вперед", – сказал Путин.

Напомним, что 30 сентября США ввели новые санкции против двух россиян и трех компаний, которые имели отношение ко вмешательству в американские выборы президента-2016.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Словакия поддержала продление санкций против России, введенных из-за агрессии на территории Украины.

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Вашингтон не пугать Москву новыми санкциями. Так российские дипломаты отреагировали на угрозу США ввести дополнительные санкции против РФ за покупку нефти у Венесуэлы.

  • Совет Европейского Союза расширил санкции против России, они будут действовать до 15 марта 2020 года. Речь идет о наказании за подрыв территориальной целостности и угрозы независимости Украины.

  • Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG взялась "прогонять" различные сценарии, которые могут случиться при введении санкций.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
санкции Новости России
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Mega Death
Mega Death
Жалостливо так пожаловался))Ткнул носом в правду )))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Треш конечно, но показательно в том, за какой безмозглый скот ОбоSS держит своих читателей. Прочел по горизонтали и наискосок , но так и не увидел, где "Жаловались на санкции"? Да, разговор о них был в определенном контексте, но жалобы? А про Украину и ее положение ее президента не переврали. Так и сказал - Мне это неинтересно.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Пиздят,он на рыбалке
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