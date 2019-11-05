"Это шантаж!" В России отреагировали на заявление Украины по транзиту

В России заявили, что готовность Украины к прекращению транзита газа с 1 января 2020 года – это "шантаж" перед переговорами.

Так слова министра энергетики Украины Алексея Оржеля о запасах газа, которые дают возможность спокойно перезимовать, прокомментировал глава комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.

По мнению Джабарова, это заявление – "шантаж украинской стороны", которая пытается получить выгодные для себя цены по закупке и транзиту российского газа в Европу.

"Они понимают, что у России контракты со многими европейскими странами на поставку газа, который транспортируется через территорию Украины. И они также прекрасно понимают, что, когда заработает "Северный поток-2", зависимость европейцев от транзитной системы Украины резко уменьшится", – сказал Джабаров.

Транзит газа через Украину

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