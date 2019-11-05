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5 ноября • обновлено в 11:34
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/ Рынки и компании

"Это шантаж!" В России отреагировали на заявление Украины по транзиту

2.7т Читать материал на украинском

В России заявили, что готовность Украины к прекращению транзита газа с 1 января 2020 года – это "шантаж" перед переговорами.

Так слова министра энергетики Украины Алексея Оржеля о запасах газа, которые дают возможность спокойно перезимовать, прокомментировал глава комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.

По мнению Джабарова, это заявление – "шантаж украинской стороны", которая пытается получить выгодные для себя цены по закупке и транзиту российского газа в Европу.

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"Они понимают, что у России контракты со многими европейскими странами на поставку газа, который транспортируется через территорию Украины. И они также прекрасно понимают, что, когда заработает "Северный поток-2", зависимость европейцев от транзитной системы Украины резко уменьшится", – сказал Джабаров.

Транзит газа через Украину

Транзит газа через Украину

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Тема
Поставки газа в Украину
Место
Россия
Теги
транзит газа газ
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
украинцы торгаши...родиной торгуют
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