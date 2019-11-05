"Это шантаж!" В России отреагировали на заявление Украины по транзиту

В России заявили, что готовность Украины к прекращению транзита газа с 1 января 2020 года – это "шантаж" перед переговорами.
Так слова министра энергетики Украины Алексея Оржеля о запасах газа, которые дают возможность спокойно перезимовать, прокомментировал глава комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.
По мнению Джабарова, это заявление – "шантаж украинской стороны", которая пытается получить выгодные для себя цены по закупке и транзиту российского газа в Европу.
"Они понимают, что у России контракты со многими европейскими странами на поставку газа, который транспортируется через территорию Украины. И они также прекрасно понимают, что, когда заработает "Северный поток-2", зависимость европейцев от транзитной системы Украины резко уменьшится", – сказал Джабаров.
Транзит газа через Украину
Как сообщал OBOZREVATEL:
Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
Украина будет добиваться подписания долгосрочного контракта на транзит российского газа с 2020 года. Однако, когда соглашение может быть подписано, пока не известно.
Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года.
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