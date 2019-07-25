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"Это расправа": в "Богдан Моторс" сделали неожиданный выпад против НАБУ

5.8т Читать материал на украинском

Компания "Богдан Моторс" после обысков НАБУ, которые произошли 19 и 24 июля, заявила о политическом давлении.

Об этом автопроизводитель сообщает на своем сайте. Там говорят, что в действиях проверяющих есть политические мотивы, о чем они сообщили послам стран Большой Семерки и в офис Европейской Бизнес Ассоциации.

"Сегодня, создавая искусственную картинку для TV по надуманным фактам, на одного из крупнейших автопроизводителей пытаются навесить ярлыки несуществующих коррупционных схем. Такие действия вредят деловой репутации компании и бизнес-климату государства, в частности", - говорят в компании.

В компании говорят, что во время обысков личный состав НАБУ приходил в их офисы в полной экипировке с автоматами. По их мнению, это скорее напоминает силовую работу против террористических группировок, чем следственные действия, касающиеся только хозяйственной деятельности.

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В компании жалуются на давление

В компании жалуются на давление

"Богдан"

"Несоответствие задействованных сил и средств, а также проведение обыска накануне внеочередных выборов в Верховную Раду Украины могут указывать на политически мотивированное силовое давление на предприятия компании", - сказали в "Богдан Моторс".

Там добавляют, что еще одна возможная цель обысков - полностью или частично парализовать работу структуры, предприятия которой задействованы в выполнении гособоронзаказа и контрактов, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в помещения ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в том числе в клуб "5 элемент".

Повторные обыски НАБУ провело в среду, 24 июля, в офисе "Богдан Моторс" на Рыбальском полуострове в Киеве. Обыски проходят в рамках так называемого дела "Укрэксимбанка".

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
НАБУ "Богдан Моторс"
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Мир Миру
Мир Миру
А Медведчук олігарх? Якщо "так", чому тоді команда ЗЕ не домогається того, щоб зняти з нього депутатство?
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