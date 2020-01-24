Лукашенко "наехал" на Медведева из-за нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Россией связан с прежним правительством РФ, которое возглавлял Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что разногласия возникли из-за российского "налогового маневра" с нефтью, сделанного Россией, из-за которого Беларусь стала нести большие убытки на вывозных таможенных пошлинах, передает "БелТА". Также Россия продает сырье дороже, чем европейским государствам.

Лукашенко сделал выпад против Медведева

По его словам, Беларусь договаривается по поставкам нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, которые могут обеспечить необходимое количество сырья. "Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", – сказал Лукашенко.

Также рассматривается вариант поставок через Украину с Черного моря. При этом от российской нефти в Минске не отказываются. "Нам нельзя зависеть от одной страны, одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема", – добавил президент Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.

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