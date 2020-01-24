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24 января • обновлено в 14:29
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Лукашенко "наехал" на Медведева из-за нефти

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Россией связан с прежним правительством РФ, которое возглавлял Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что разногласия возникли из-за российского "налогового маневра" с нефтью, сделанного Россией, из-за которого Беларусь стала нести большие убытки на вывозных таможенных пошлинах, передает "БелТА". Также Россия продает сырье дороже, чем европейским государствам.

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По его словам, Беларусь договаривается по поставкам нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, которые могут обеспечить необходимое количество сырья. "Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", – сказал Лукашенко.

Также рассматривается вариант поставок через Украину с Черного моря. При этом от российской нефти в Минске не отказываются. "Нам нельзя зависеть от одной страны, одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема", – добавил президент Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

  • 31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

  • Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
нефть
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