Германия неожиданно изменила позицию по "Северному потоку-2": за что теперь выступают

Власти Германии потребовали, чтобы транзит газа через Украину продолжался даже после запуска "Северного потока-2".
Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает "Интерфакс-Украина". "Для правительства ФРГ ясно: с "Северным потоком-2" газовый транзит через Украину должен сохраняться", – сказал он.
"Северный поток-2" – это коммерческий проект, у которого есть политическая составляющая", – напомнил Зайберт официальную позицию правительства.
Германия высказалась о транзите через Украину
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа у России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
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