Германия неожиданно изменила позицию по "Северному потоку-2": за что теперь выступают

Власти Германии потребовали, чтобы транзит газа через Украину продолжался даже после запуска "Северного потока-2".

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает "Интерфакс-Украина". "Для правительства ФРГ ясно: с "Северным потоком-2" газовый транзит через Украину должен сохраняться", – сказал он.

"Северный поток-2" – это коммерческий проект, у которого есть политическая составляющая", – напомнил Зайберт официальную позицию правительства.

Германия высказалась о транзите через Украину

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