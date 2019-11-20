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20 ноября • обновлено в 14:50
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Германия неожиданно изменила позицию по "Северному потоку-2": за что теперь выступают

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Власти Германии потребовали, чтобы транзит газа через Украину продолжался даже после запуска "Северного потока-2".

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает "Интерфакс-Украина". "Для правительства ФРГ ясно: с "Северным потоком-2" газовый транзит через Украину должен сохраняться", – сказал он.

"Северный поток-2" – это коммерческий проект, у которого есть политическая составляющая", – напомнил Зайберт официальную позицию правительства.

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Германия высказалась о транзите через Украину

Германия высказалась о транзите через Украину

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа у России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

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Автор
Андрей Довгань Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Место
Германия
Теги
транзит газа Северный поток - 2
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Надо смотреть правде в глаза: транзита не будет. И для Украины это ведь хорошо - остаточно порвёт с немытой Россией.
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2
1
Карпов Стас
Карпов Стас
70-100 млрд кубометров или 10-30 - все равно сохранится. Пока СП-3 не построят и ещё 2 нитки Турецкого потока. Это ещё 80 млрд кубометров в год
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Германия всегда придерживалась такого мнения. Зачем выдумывать новости?
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