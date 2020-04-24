Денег у России хватит на два года из-за обвала цен на нефть – Deutsche Bank

Если стоимость российской нефти сорта Urals сохранится на уровне $15 за баррель, то средств в Фонда национального благосостояния РФ в режиме "проедания" может хватить только на два года.

ФНБ в качестве "подушки безопасности" был создан на случай подобных обвалов цен на сырье. Об этом говорится в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank, сообщили в ТАСС.

Обвал экономики Кремля

В марте 2020 года в ликвидной части ФНБ было накоплено $150 млрд, однако после покупки правительством доли Сбербанка у ЦБ РФ в начале апреля она должна снизиться примерно до $120 млрд, подсчитали в банке.

"При цене Urals в $15 за баррель покрытия дефицита нефтяных доходов хватит на срок чуть более двух лет", – пояснили эксперты банка Петр Сидоров и Кристиан Ветошка. Они добавили, что при цене Urals на уровне $30 средств хватило бы на шесть лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

Бессрочные "каникулы", на которые россиян по домам отправили власти, уже скоро грозят Кремлю голодными бунтами и по-настоящему массовыми протестами. Об этом все шире говорят российские блогеры.