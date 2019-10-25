МАУ сокращает полеты из Борисполя: пассажирам дали совет

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в связи с сокращением полетов из аэропорта "Борисполь" приготовила механизмы компенсации для пассажиров, купивших билеты на отмененные рейсы.

Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне в эфире ObozTV объяснил, как действовать пассажирам в данной ситуации.

По его словам, в ближайшие дни "произойдут важные для пассажиров события".

"Я хотел бы в первую очередь любимым пассажирам сказать, что те пассажиры, которые купили билеты МАУ через средства коммуникации самой авиакомпании – сайт МАУ, мобильное приложение, касса авиакомпании, колл-центр МАУ – должны обратиться в МАУ, желательно по тем же каналам коммуникации, по которым они покупали билет. Они могут проверить, вошел ли их рейс в число отмененных, сразу могут получить необходимую консультацию, что компания для них приготовила – пересадку, компенсацию и так далее", – рассказал Дыхне.

Президент МАУ также объяснил, что делать пассажирам, которые "купили билеты через другие средства коммуникации – турагентства, оффлайн или онлайн".

"Нужно обязательно обратиться в те же каналы коммуникации, где они покупали, где они оставили свои контактные телефоны, электронные почты. Потому что если, к примеру, вам билет покупал супруг ваш, он мог оставить свои контакты. Компания свяжется с ним, чтобы решить ваш вопрос по перелету. Все должны восстановить контакт, как они занимались покупкой билетов. Это важно", – подчеркнул он.

"Мы бы очень хотели, чтобы наши пассажиры не почувствовали себя брошенными, обделенными. Без четкого контакта коммуникаций мы не сможем получить обратную связь с каждым пассажиром", – добавил Дыхне.

facebook.com/eugenedihne

Отметим, что МАУ сокращает программу полетов из аэропорта "Борисполь" с 16 ноября на весь зимний сезон навигации.

В связи с отрицательной рентабельностью МАУ, в частности, прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск и Ригу. Воздушное сообщение между Киевом и Пекином будет приостановлено, а частотность полетов по маршруту Киев-Бангкок-Киев будет снижена до трех еженедельных рейсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент МАУ Евгений Дыхне рассказал, какие основные вызовы стоят перед крупнейшим авиаперевозчиком Украины.

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