Еще одна страна вступилась за "Северный поток-2" после угроз США санкциями

Австрия раскритиковала планы США ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Заявление об этом было опубликовано в Twitter МИД Австрии в четверг, 16 июля.

"Австрия отвергает планы США ввести экстерриториальные санкции против "Nord Stream-2". Мы верим в прямые переговоры, а не в односторонние меры", – говорится в сообщении.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы США ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" грубым давлением на европейский бизнес.

Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео.

"Это все еще продолжение таких негативных проявлений. Продолжение грубого давления на европейский бизнес, к которому относятся и наши компании. И, конечно же, это ничто иное, как продолжение недобросовестной конкуренции – попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям", – сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Он добавил, что это может стать "недвусмысленным предупреждением" компаниям, которые оказывают помощь российским проектам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.

Берлин принял к сведению заявления госсекретаря США Майка Помпео по поводу новых санкций против российского газопровода в обход Украины "Северный поток – 2".