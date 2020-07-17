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Еще одна страна вступилась за "Северный поток-2" после угроз США санкциями

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
3,7 т.
Еще одна страна вступилась за 'Северный поток-2' после угроз США санкциями

В Австрии раскритиковали санкции против "Северного потока-2". nord-stream.com

Австрия раскритиковала планы США ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Заявление об этом было опубликовано в Twitter МИД Австрии в четверг, 16 июля.

"Австрия отвергает планы США ввести экстерриториальные санкции против "Nord Stream-2". Мы верим в прямые переговоры, а не в односторонние меры", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Он добавил, что это может стать "недвусмысленным предупреждением" компаниям, которые оказывают помощь российским проектам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.

Берлин принял к сведению заявления госсекретаря США Майка Помпео по поводу новых санкций против российского газопровода в обход Украины "Северный поток – 2".

АвстрияСеверный поток-2Санкции против Россиитранзит газа
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