Еще одна страна вступилась за 'Северный поток-2' после угроз США санкциями

В Австрии раскритиковали санкции против "Северного потока-2". nord-stream.com

Австрия раскритиковала планы США ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Заявление об этом было опубликовано в Twitter МИД Австрии в четверг, 16 июля.

"Австрия отвергает планы США ввести экстерриториальные санкции против "Nord Stream-2". Мы верим в прямые переговоры, а не в односторонние меры", – говорится в сообщении.

Austria clearly rejects US plans to impose extraterritorial sanctions against #NordStream2. Among trusted partners, we believe in direct talks, not unilateral measures. — MFA Austria (@MFA_Austria) July 16, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Он добавил, что это может стать "недвусмысленным предупреждением" компаниям, которые оказывают помощь российским проектам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.

Берлин принял к сведению заявления госсекретаря США Майка Помпео по поводу новых санкций против российского газопровода в обход Украины "Северный поток – 2".