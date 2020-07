Еще одна страна вступилась за 'Северный поток-2' после угроз США санкциями

Австрия раскритиковала планы США ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Заявление об этом было опубликовано в Twitter МИД Австрии в четверг, 16 июля.

"Австрия отвергает планы США ввести экстерриториальные санкции против "Nord Stream-2". Мы верим в прямые переговоры, а не в односторонние меры", – говорится в сообщении.

Austria clearly rejects US plans to impose extraterritorial sanctions against #NordStream2. Among trusted partners, we believe in direct talks, not unilateral measures.