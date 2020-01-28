ЕС ввел новые санкции за Крым: озвучен "черный список". Фамилии

В Евросоюзе назвали фамилии тех, кто попал под санкции за проведение "выборов" в аннексированном Россией Крыма в сентябре 2019 года.

Об этом говорится заявлении Совета ЕС, которое было опубликовано во вторник в Официальном журнале Евросоюза, передает ТАСС.

Кто попал под санкции Евросоюза:

временно и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев;

премьер Крыма Юрий Гоцанюк;

председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев;

депутат Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева

главы трех избирательных комиссий Крыма и Севастополя.

Согласно документу, санкции введены "за проведение так называемых местных выборов 8 сентября 2019 года" в Крыму и Севастополе. Евросоюз настаивает, что полуостров "нелегально аннексирован" Россией у Украины.

Санкции за Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года Кабмин Украины ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

20 июня 2019 года Европейский Союз принял решение на год продлить санкции против России за аннексию украинского Крыма.

В октябре 2019 года в Евросоюзе заявили, что не намерены снимать экономические санкции с Российской Федерации.

28 января стало известно, что Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Теперь под международные штрафы попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.

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