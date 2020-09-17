ЕС окончательно отказался снять санкции с "Роснефти"

Европейский Суд справедливости (высшее звено судебной системы ЕС) отклонил апелляционный иск российской "Роснефти", которая оспаривала санкции, наложенные которые Евросоюз наложил на нее в 2014 году в связи с ситуацией в Украине.

Об этом говорится в решении Суда, сообщила "Европейская правда" в четверг, 17 сентября.

"Суд справедливости оставил в силе решение Общего суда об отказе в удовлетворении иска против ограничительных мер, введенных в отношении российских нефтяных компаний, входящих в группу "Роснефть", в контексте украинского кризиса", – говорится в сообщении Суда.

Общий суд своим решением установил, что Совет ЕС достаточно обосновал свои решения относительно санкций, целью которых было повысить цену за действия России, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине февраля Министерство финансов США включило в список санкций Rosneft Trading – дочернюю трейдинговую компанию "Роснефти". Санкции против "дочки" крупной российской компании введены за "материальное содействие" Венесуэле и госкомпании PDVSA.

"Роснефть" столкнулась с большими проблемами при экспорте нефти. Сразу несколько покупателей потребовали немедленно убрать Rosneft Trading, попавшую под санкции США, со всей цепочки поставок.

"Роснефть" учредила новый бизнес – компании Energopole SA – с "пропиской" в Швейцарии. Так российский гигант пытается избежать санкций, под которые попал за сотрудничество с Венесуэлой.