ЕС нанес мощный санкционный удар по России: что известно

Совет Европейского Союза 21 декабря продлил санкции против России на полгода.

Ограничительные действия в отношении специфических секторов российской экономики будут действовать до 31 июля 2019 года, говорится в заявлении Совета ЕС.

Уточняется, что это решение следует за обновленной информацией президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии выполнения Минский соглашений. Санкции ввели из-за отсутствия прогресса.

Совет ЕС "Антикор"

Совет ЕС принял это решение единогласно. Ограничительные меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы России. Первоначально санкции были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на агрессию России против Украины.

Так, продленные санкции включают:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

введение запрета на экспорт и импорт торговли оружием;

установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Также приняты дополнительные меры, в том числе: запрет на выдачу виз и замораживание активов против 164 человек и 44 субъектов до 15 марта 2019 года.

"Ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя в настоящее время действуют до 23 июня 2019 года. Срок действия санкций был связан с полным выполнением Минских соглашений. Как предполагалось, должен был состояться до 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не произошло, санкции остались в силе", – сказано в заявлении.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета ЕС о продлении санкции против России.

"Символично, что накануне Рождества и Нового Года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе. После моих встреч в Брюсселе на полях Европейского Совета на прошлой неделе верил, что проукраинская единство в ЕС остается непоколебимым, а цена агрессии для Кремля и дальше будет расти", – написал президент в Facebook.

Он уточнил, что настоящая битва еще впереди, потому что Кремль готовится к следующему избирательному году – попытке реванша в Украине.

"Мы должны укреплять наше единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте", – резюмировал Порошенко.

Напомним, что министры иностранных дел стран ЕС 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.

Кроме того, Бельгия и Литва выступили за введение дополнительных санкций против России из-за агрессии в Черном море. Также Сейм Литвы призвал Евросоюз, НАТО, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ПАСЕ усилить санкции против РФ из-за ее агрессии против Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря Европейский Союз продлил санкций против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

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