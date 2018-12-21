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МирСпорт

/Рынки и компании

ЕС нанес мощный санкционный удар по России: что известно

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Совет Европейского Союза 21 декабря продлил санкции против России на полгода.

Ограничительные действия в отношении специфических секторов российской экономики будут действовать до 31 июля 2019 года, говорится в заявлении Совета ЕС.

Уточняется, что это решение следует за обновленной информацией президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии выполнения Минский соглашений. Санкции ввели из-за отсутствия прогресса.

Совет ЕС

Совет ЕС

"Антикор"

Совет ЕС принял это решение единогласно. Ограничительные меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы России. Первоначально санкции были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на агрессию России против Украины.

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Так, продленные санкции включают:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • введение запрета на экспорт и импорт торговли оружием;

  • установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Также приняты дополнительные меры, в том числе: запрет на выдачу виз и замораживание активов против 164 человек и 44 субъектов до 15 марта 2019 года.

ЕС нанес мощный санкционный удар по России: что известно

"Ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя в настоящее время действуют до 23 июня 2019 года. Срок действия санкций был связан с полным выполнением Минских соглашений. Как предполагалось, должен был состояться до 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не произошло, санкции остались в силе", – сказано в заявлении.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета ЕС о продлении санкции против России.

"Символично, что накануне Рождества и Нового Года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе. После моих встреч в Брюсселе на полях Европейского Совета на прошлой неделе верил, что проукраинская единство в ЕС остается непоколебимым, а цена агрессии для Кремля и дальше будет расти", – написал президент в Facebook.

Он уточнил, что настоящая битва еще впереди, потому что Кремль готовится к следующему избирательному году – попытке реванша в Украине.

"Мы должны укреплять наше единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте", – резюмировал Порошенко.

Напомним, что министры иностранных дел стран ЕС 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.

Кроме того, Бельгия и Литва выступили за введение дополнительных санкций против России из-за агрессии в Черном море. Также Сейм Литвы призвал Евросоюз, НАТО, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ПАСЕ усилить санкции против РФ из-за ее агрессии против Украины.

Видео по теме

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря Европейский Союз продлил санкций против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Петр Порошенко
Теги
ЕСНовости России
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Если вна Украине по поводу санкций выходной не объявлен, то это и не санкции вовсе. Обычно праздник, если уж "ацкие санкции", и народные гуляния со скачками. А это свист какой-то, не санкции.
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Polyak Mihail
Polyak Mihail
Нам санкции, а хохлостан на уровне Конго-нищеброды одним словом.))
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Малахов Егор
Малахов Егор
Нефтушка ползет вниз как дерьмо по ногам в портки и лапти......ой кому то придется писи сосать дуругу дружки..... газом то не надышишся...нефтушкой то не напьешься..... ой дрыщи казлаухие попали...и ещё кого то пугают инвалиды конченые....
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Малахов Егор, Междунаpодные pезеpвы ЦБ на сегдоня-464,9 млpд $.Укpаина скачет,что ей дали 0,5 млpд $...Не скули,залезь в будку,голодpанец.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Малахов Егор, А ты че кусок говна так запереживал?Транш получили,гуляй рванина до нового,гопаку захуярь,а нефть туда сюда скачет как вы на майдане,в бюджет России нефть заложена по 40 далляров за бочку,профицит бюджета в этом году 3 триллиона 394 миллиарда,так что хуй сосать как обычно будете вы рагули,то у гейропы то у пиндосов.Вы бы такие вот дебилы вроде тебя ,иногда читали экономическую прессу,не рагульскую,а хотя бы гейропейскую, и не скулил бы сейчас пародию на шутки юмора дибилок.
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