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ЕС – главный партнер: Украина резко увеличила экспорт товаров

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Украина в январе 2018 года увеличила экспорт товаров на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Евросоюз наш главный торговый партнер", – написал в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, 45,8% от общего экспорта Украины приходится на страны Европейского Союза.

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Всего Украина в январе 2018 года экспортировала товаров на 3,7 млрд долларов.

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году отрицательное сальдо торгового баланса Украины увеличилось до 5,2 млрд долларов.

Читайте все новости по теме "Экспорт и импорт товаров" на Обозревателе.

Тема
Экспорт и импорт товаров
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
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