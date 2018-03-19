ЕС – главный партнер: Украина резко увеличила экспорт товаров

Украина в январе 2018 года увеличила экспорт товаров на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Евросоюз наш главный торговый партнер", – написал в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, 45,8% от общего экспорта Украины приходится на страны Европейского Союза.

Всего Украина в январе 2018 года экспортировала товаров на 3,7 млрд долларов.

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году отрицательное сальдо торгового баланса Украины увеличилось до 5,2 млрд долларов.