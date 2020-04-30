"Эпицентр" попался на масштабных спекуляциях с масками: наварили миллионы

Торговую сеть "Эпицентр" еще до скандала с масками с самолета "Мрія" уличили в спекуляции на респираторах БУК-3 при государственных закупках.

Стоимость завысили на 40%. Подробности раскрыл в своем расследовании от 20 апреля журналист Евгений Плинский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в марте респираторы продавали по немного завышенной цене – 25 грн вместо рыночных 13 грн. Но с ростом паники и количества заболеваемости коронавирусом в Украине цену несколько раз поднимали – сначала до 60, потом до 100 грн.

"Эпицентр" попался на масштабных спекуляциях с масками

Интересно, что до 30 марта в тендерах участвовал сам производитель, продав масок с клапаном по цене 60 грн более чем на 2 млн грн. Однако после того, как за компанию взялись в таможенной службе, Офисе генпрокурора и пограничной службе, она резко исчезла из закупок.

Маска с клапаном и без

Взамен появился "Эпицентр" с маской БУК без клапана по спекулятивной цене – 100 грн. За две недели апреля сеть разыграла на тендерах масок почти на 5 млн грн. Плинский предположил, что "Эпицентр" просто подвинул производителя и занял его нишу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 апреля в Украину прибыл самолет "Мрия" АН-225 с медицинским грузом из Китая. Он доставил украинцам средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и защитные костюмы. Глава государства Владимир Зеленский лично встретил борт.

Журналистка Светлана Крюкова заявила, что окружение президента в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая. Речь шла и о "Мрие".

В то же время народный депутат Александр Герега (депутатская группа "За будущее") предложил мэру Киева Виталию Кличко покупать маски и другие медицинские товары в гипермаркетах "Эпицентр", совладельцем которых он является.

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