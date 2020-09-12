"Энергонезависимость — это свой газ" — Нафтогаз необычно поздравил с профессиональным праздником

Глеб Иванов Рынки и компании 15:11, 12.09.2020 Обновлено: 15:13, 12.09.2020

Работники нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей отрасли – стражи энергонезависимости, но для защиты Украины им нужен доступ к недрам. Текст об этом появился на фасаде ТЦ Guliver - крупнейшем медиа-экране Киева - по случаю профессионального праздника.

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"Энергонезависимость - это свой газ. Свой газ - это доступ к недрам! Будет доступ - будет свой газ! Поздравляем с Днем нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности", - говорится в поздравлении.

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