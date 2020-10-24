"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка за действия вице-президента Хартмута – эксперт

НАЭК "Энергоатом" резко изменил ценовую политику и начал продавать электроэнергию на 17 коп/кВт.ч ниже своей себестоимости, из-за чего в день испытывает около 32 млн грн прямых убытков.

Об этом пишет эксперт энергетических рынков "Центра Разумкова" Максим Белявский в своей статье "Немецкое горе: -210 млн "Энергоатома" за неделю".

По информации эксперта, странное изменение ценовой политики связано с решением одного из вице-президентов компании – Якоба Хартмута – отправить опытных трейдеров ОП "Энергоатом-Трейдинг" в неожиданный отпуск и самому занять место главного трейдера.

"Подобные действия Якоба Хартмута озадачили рынок. Они свидетельствуют либо о профессиональной некомпетентности или о хитром замысле. Некий мотив, направленный на снижение цен на рынке для продажи электроэнергии "Энергоатома" в адрес отдельных трейдеров по заниженным ценам. В любом случае эти действия не были и не имели ничего общего с тактикой зарабатывать больше", – убежден эксперт.

По его оценкам, от подобных действий Хартмута больше всего страдает сам "Энергоатом", который и так находится по существу в грани банкротства.

"Кто ответит за потерянные сотни миллионов на ровном месте? Убежден – никто. Потому что то, что касается биржевых торгов и трейдерского поведения в Украине, не понимают ни в одном из государственных органов", – добавил Белявский.

Напомним, по результатам I полугодия 2020 НАЭК "Энергоатом" получил убыток 2,65 млрд грн по сравнению с 1 млрд грн прибыли за аналогичный период 2019 года.

Одной из основных причин убыточности госкомпании стали манипуляции на балансирующем рынке, так называемые схемы "торговли воздухом", через которые "Энергоатом" терял миллионы гривен ежедневно.

В начале года временная следственная комиссия парламента начала проверку причин возникновения этого кризиса и установила ответственность за нее должностных лиц НКРЕКП.