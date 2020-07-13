Элитным клубом под Киевом Queen Country Club, который на прошедших выходных из-за жесткого нарушения карантина закрыли правоохранители, владеет российский ресторатор Александр Орлов.

Так, накануне клуб проводил концерт певца Monatik. А когда правоохранители пришли с проверкой, то выяснили, что в элитном клубе, помимо многочисленного персонала, находится около 500 гостей – без соблюдения социальной дистанции и масок.

Queen Country Club принадлежит российскому холдингу Bulldozer Group Александр Орлова. На сайте группы компаний указан также и клуб под Киевом. Это заведения дорогого сегмента. Например, за ассорти из сала в ресторане просят 450 грн, а за тартар 420 грн. За порцию украинского борща придется отдать 200 грн.

Александр Орлов владеет сетью ресторанов в России, Украине и Казахстане. Он родился и проживает в Москве.

Элитный клуб под Киевом, который нарушил карантин, принадлежит россиянину

Как сообщают в пресс-службе полиции Киевской области, заведение, несмотря на ограничения, продолжило работу после 22 часов, а персонал и более полтысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты

Как уже писал OBOZREVATEL, во время проверки Queen Country Club правоохранители составили два админпротокола в отношении администратора клуба по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от 17 до 34 тысяч гривен и на должностных лиц – от 34 до 170 тысяч гривен.