Электроэнергию будут отключать по часам: в Украине из-за жары возникло ЧП

Запасы энергоресурсов в Украине иссякли. 10 блоков стоят без топлива, а в "Укрэнерго" планируют введение графика планового отключения потребителей от электроэнергии.

Уголь заканчивается, а энергосистема едва справляется с нагрузкой. О том, почему украинцы могут остаться без электроэнергии и как спасти ситуацию – в материале OBOZREVATEL.

Энергетики бьют тревогу

Компания "Укрэнерго", которая отвечает за баланс в энергосистеме, уже обратилась в СНБО. Если ничего не предпринять, потребление может превысить объемы генерации. Тогда система безопасности может автоматически отключить "ток". Допустить этого нельзя.

Чтобы исправить ситуацию, сейчас рассматривается вариант введения графиков планового отключения. По примеру прошлых "кризисных ситуаций", речь идет о том, чтобы на несколько часов отключать электроэнергию в отдельных регионах. Например, когда люди возвращаются с работы и наступает пиковый период потребления.

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Украинцам такие ограничения не в новинку. В прошлом году также не хватало угля, теплоэлектростанции призывали провести модернизацию, перейти с дефицитного антрацита на уголь газовой группы. Однако, по всей видимости, проблема так и не решилась.

Энергоресурсов не хватает, летом из-за жары потребление электроэнергии выросло, и страна оказалась под угрозой плановых отключений "тока". К слову, зимой, когда украинцы включают электрическое отопление, электронагреватели и т. д., потребление также увеличивается. И если не решить причину нехватки мощностей, проблема останется актуальной.

"Для предотвращения нарушений режима энергосистемы составляются графики ограничения потребления электроэнергии, мощности и графики аварийного отключения потребителей. Такие графики операторы системы распределения согласовывают с местными органами исполнительной власти. При этом учитываются общественное значение потребителей, их технологические особенности, схемы электроснабжения и тому подобное", – пояснили в "Укрэнерго".

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К примеру, в декабре 2014-го дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии произошел, в частности, из-за аварийного отключения энергоблока №3 на Запорожской АЭС. И в условиях нехватки запасов угля, увеличения потребления из-за похолодания пришлось вводить графики отключения.

Причем сложно сказать, будут ли применять такие графики летом 2019-го или они останутся всего лишь в планах. Все зависит от объемов потребления и от того, на какие шаги готовы пойти власть имущие.

Как спасти ситуацию

Увеличить объем генерации можно и "малой кровью". Без инвестиций, модернизации и расширения инфраструктуры. Достаточно вывести из ремонта Трипольскую, Змиевскую, Славянскую ТЭС, "Центрэнерго" и "Донбассэнерго". Еще один вариант – подключить к работе газомазутные блоки.

Однако проблему такие шаги не решат. Вопрос стабильной поставки угля, в частности, на Криворожскую и Луганскую ТЭС, останется актуальным. Если раньше антрацит доставляли из донбасских шахт, сейчас его приходится импортировать. На остальной территории страны, к примеру, в западных областях, производят уголь марки Г. А он подходит не всем станциям.

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Но энергетика Украины не может существовать отдельно от ситуации в экономике. Согласно отчету "О достаточности генерации", частично уголь при генерации можно было бы заменить газом. В таком случае необходимо значительно увеличить объемы добычи голубого топлива. Сейчас его не хватает и приходится покупать за границей. Однако третьи по объемам в Европе запасы газа позволяют в будущем частично заменить один энергоресурс другим.

Также "спасти" ситуацию могла бы атомная генерация. Но и там необходимы огромные инвестиции. К примеру, модернизация одного блока может обойтись более чем в 4 млрд грн. А если не инвестировать в отрасль, аварийные отключения будут учащаться, в результате дисбаланс в энергосистеме будет неизбежен.

Проблемы в энергетике можно решить только при условии, что на это будут ресурсы. И без сильной и привлекательной для инвесторов экономики кардинально исправить ситуацию будет крайне сложно. А тем временем Украина постепенно возвращается в ситуацию, когда из-за пикового потребления "Укрэнерго" приходится составлять планы отключений.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что в "Укрэнерго" не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме", – предупредили в компании.

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