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МирСпорт

''Эквивалент войны'': в России рассказали о влиянии санкций США

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Санкции США легко проходят для России, потому что РФ не представляет никакой ценности.

Такое мнение выразил директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин в интервью "Новой газете". По его словам, экономическое давление на РФ все же добавило проблем.

"Россия платит высокую цену за то, что она действует так, как она действует. Это, во-первых. Во-вторых, и это очень важно, санкции для Соединенных Штатов ничего не стоят, они для них абсолютно бесплатные. Одновременно это эквивалент войны. Не надо никуда посылать солдат — общество не хочет воевать. А санкции односторонние: мы стреляем, но до нас никто дотянуться не может", – отметил он.

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По словам Тренина, санкции достигают стратегической цели. Они ограничивают экономические и финансовые возможности РФ не столько в отношениях с США, но и с другими странами.

"Посылают простой сигнал: если хотите делать бизнес в России, будете иметь дело с Соединенными Штатами Америки. А среди бизнесменов не так много героев, которые готовы идти на такие жертвы. Это первое. Они, конечно, бьют по технологическому развитию России", – пояснил он.

Тренин добавил, что ограничения Штатов добавляют экономических проблем России, что может также повлиять на социальную и политическую ситуацию.

"Итак, американской стратегии в отношении санкций нет, но если по факту реконструировать ее, то стратегия простая — постоянно увеличивать давление на Россию, ожидая, что в какой-то момент она "крякнет". Санкции свидетельствуют о том, что Россия не представляет ценности для Соединенных Штатов Америки, поэтому все санкции так легко проходят. Если бы она представляла ценность, ситуация была бы иной", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США ввели санкции против 12 российских компаний, которые действуют вразрез с интересами национальной безопасности. Позже ближайшему окружению президента РФ пригрозили новыми мерами и выдвинули условия.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
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