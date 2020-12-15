Итак, мы проиграли суд европейскому бизнесу, который отлично зарабатывает на переработке украинского леса. Европейский союз выиграл арбитраж с Украиной относительно спора об экспорте леса-кругляка из Украины. В принципе, с юридической точки зрения к истцам претензий нет и быть не может.

Украина подписала экономическое соглашение с этими вот обязательствами? Да, подписала. От нас требуют выполнения подписанных документов. Кто подписал именно такое соглашение, кто из клерков его согласовал и принес на подпись - это только наши украинские проблемы. Которые кроме нас никого не интересуют.

Но давайте коротко и по сути посмотрим, что происходит. Чтобы определиться, как нам жить с этим "счастьем".

В Евросоюзе очень бережно относятся к лесу. И вырубать его не любят. Экология, защитники природы пользуются политическим влиянием и все это делает вырубку сложным и дорогим процессом. Но производство изделий из дерева - хорошие деньги. И большая вырубка лесов в Украине позволяет крупным компаниям зарабатывать хорошие деньги без конфликтов с защитниками природы в собственной стране. Как сказал мне предприниматель из ближнего зарубежья (занимается производством древесного угля) - зачем мне все эти проблемы с вырубкой леса, если из Украины привезут дешевле?

У ребят отличный бизнес - фанера, мебель, паркет и все прочее. У нас - лысые Карпаты и степи вместо лесов. В свое время экспорт правительство закрыло даже не столько из любви к экологии, сколько ради развития переработки на украинских предприятиях. Рабочие места, добавленная стоимость, налоги и так далее. Для понимания порядка цен и стоимости работы в совершенно условных цифрах: Спиленное дерево стоит доллар. Эти деньги получает украинский лесоруб. Сделать из него доски, фанеру и прочую условную фурнитуру (простите за термины) - 10 долларов. Это уже предприятие в Восточной Европе. Из фурнитуры мебель и прочий паркет - 100 долларов. Это уже Италия. Вот такое распределение прибыли.

Локализация бизнеса в Украине, которую пытались установить запретом на импорт леса-кругляка, очень правильная экономическая стратегия. С которой наши европейские партнеры сражаются в судах. Ну не нужны им рабочие места в Украине с высокой добавленной стоимостью в перерабатывающей отрасли. Рубите лес и отправляйте на наши фабрики - нормальная логика капитализма. Им нужны эти рабочие места в своей стране. Все логично - каждый политик и чиновник должен отстаивать интересы своей страны, своего бизнеса и своих граждан. Это логичный мир хищников. Но сейчас я вынесу за скобки эти экономические аспекты, просто потому что они заслуживают отдельного текста и в комплекте с целым рядом другой переработки - от помидоров до живой рыбы. Сейчас только про лес. Который я очень люблю, как выросший в степи человек.

Я очень люблю украинский лес. В Карпатах. В Киевской области. В Славянске Донецкой области. И я понимаю, что людям нужна мебель. Из дерева. Людям нужен паркет и так далее. И они готовы платить. Но я не хочу в обмен на сиюминутную выгоду бизнеса получить лысые Карпаты и степь вокруг Бучи и Броваров. Лишнего леса под вырубку у нас нет. Так что вопрос я бы закрыл не запретом экспорта (что незаконно - суд мы уже проиграли), а временным (юристы оценят) табу на вырубку вообще. Очень нужно? Остановится предприятие в Украине по переработке леса и изготовлению мебели? Ок, отдельная квота. С условием - сегодня вырубил 100 деревьев, в течение месяца высадил 500 саженцев. Дорого? Для торговли кругляком на импорт неподъемные расходы. Но если делаешь мебель здесь - вполне посильная нагрузка. Прибыль позволяет.

Да, не очень либерально. Но мы не хотим вырубить все украинские леса под либеральными лозунгами в интересах иностранных компаний. Мы хотим оставить леса детям и внукам. Желательно больше, чем досталось нам. Ключевая проблема в политическом лоббировании этой позиции. Наши партнеры умеют давить, когда дело касается их денег. Плюс, в украинской политике и общественной жизни хватает лоббистов на хорошей зарплате. Им проще провести мощную компанию и просто прожать решение о тотальной вырубке. Связанных с экологией украинских партий мало. На помощь "громадскости" особой надежды нет - у них финансирование часто как раз от европейских компаний, которым вырубка выгодна. В принципе, все логично. Кому нужны украинские леса? Только тем, кто здесь живет и не собирается уезжать. Но мы можем заставить политиков поставить наши интересы выше пожеланий партнеров и усилий лоббистов. Выборы не так уж редко...

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