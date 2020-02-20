Эксперты МВФ начали работу в Киеве: стало известно, что обсуждают

В Украине начали работу эксперты МВФ в рамках проведения технических обсуждений политики экономического роста.
Об этом сообщили в Представительстве МВФ в Украине, передает "Экономическая правда". Напомним, 17 февраля завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме $3,9 млрд, однако Украина смогла получить лишь первый транш около $1,4 млрд.
Планировались еще два транша, однако в связи со сменой президента и правительства после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества.
В начале декабря 2019 года президент, правительство и Национальный банк Украины договорились с МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.
Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер. Одной из них является принятие законопроекта №2571, который должен снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка.
Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля. Однако Верховная Рада в настоящее время вошла в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, который при соблюдении существующего регламента может затянуться.
МВФ в Украине
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.
17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ начнется в ближайшие месяцы.
Десятилетние облигации внешнего займа, которые выпустила Украина, оценены в общую сумму 1,25 млрд евро.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "кредитование Украины" на OBOZREVATEL.