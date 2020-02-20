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20 февраля • обновлено в 11:18
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/ Рынки и компании

Эксперты МВФ начали работу в Киеве: стало известно, что обсуждают

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В Украине начали работу эксперты МВФ в рамках проведения технических обсуждений политики экономического роста.

Об этом сообщили в Представительстве МВФ в Украине, передает "Экономическая правда". Напомним, 17 февраля завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме $3,9 млрд, однако Украина смогла получить лишь первый транш около $1,4 млрд.

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Планировались еще два транша, однако в связи со сменой президента и правительства после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества.

В начале декабря 2019 года президент, правительство и Национальный банк Украины договорились с МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.

Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер. Одной из них является принятие законопроекта №2571, который должен снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля. Однако Верховная Рада в настоящее время вошла в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, который при соблюдении существующего регламента может затянуться.

МВФ в Украине

МВФ в Украине

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Автор
Андрей Довгань
Тема
кредитование Украины
Место
Украина
Тег
МВФ
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