Эксперт объяснила, как НАБУ и САП "провалили" дело "Роттердам+"

За 3,5 года расследования так называемого дела "Роттердам+" НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура не предоставили никаких доказательств нанесения ущерба или получения неправомерного вознаграждения от действия этой формулы.

Об этом заявила доктор юридических наук Анна Власова, сообщает Главком. Она отметила, что в материалах досудебного расследования, которые были предоставлены адвокатам, отсутствуют какие-либо подтверждения совершения преступления.

"Учитывая эти факты и доказательства подтверждается отсутствие фактически объективной, субъективной стороны преступления. А значит фактически не может быть состава преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины", – отметила юрист.

По словам Власовой, НАБУ и САП могут передать дело в суд, чтобы переложить ответственность за провал расследования на судебную систему.

"Правоохранители будут искать поводы, чтобы остановить следствие, или пойдут в суд с тем, чтобы переложить ответственность на суд, мол, мы все сделали, а вы принимайте решение. Это больше возможность переложить ответственность на других субъектов или правоохранительной, или судебной системы", – добавила эксперт.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016 – 2019. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля.

Формулу было отменено 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Как известно, 10 июля при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+". Цена газа для населения с февраля по июль 2020 устанавливалась по аналогичной формуле "Амстердам+".

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения.

Председатель исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что после отмены формулы ценообразования для угля "Роттердам+" цены на электроэнергию для промышленных потребителей выросли.

"Раньше был "Роттердам+", а сейчас прекрасно работает система "Амстердам+", что изменилось? Между Роттердамом и Амстердамом 60 км ... Если в этом есть разница", – заявил Саакашвили.

"Роттердам+", нам говорят, что формула работала, потом прекратила, а платим мы почему-то больше после того, как она прекратила", – добавил он.