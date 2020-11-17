Эксперт объяснил, почему изменились оптовые цены на электроэнергию

Колебание оптовых цен на электроэнергию вызвано сезонным ростом потребления.

Об этом написал экс-заступник министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт по энергетическим рынкам Сергей Чех на своей странице в Facebook.

По его словам, увеличение цен на электроэнергию связано прежде всего с ростом спроса, который традиционно проходит в осенне-зимний период.

"С приходом устойчивого похолодания вырос спрос на электроэнергию. С 1 по 13 ноября суточное потребление в Украине выросло на 59 762 мВт-ч (16%), с 380 050 мВт-ч за 1 ноября до 439767 мВт- ч за 13 ноября", – написал Чех.

Он отметил, что рост потребления должен был бы в большей степени покрываться "Энергоатомом" за счет производства трех атомных энергоблоков, которые на начало месяца находились в плановых ремонтах. Однако, два блока Запорожской АЭС были переведены из планового в аварийный ремонт, а один энергоблок был введен в работу с опозданием на 12 дней. Как результат, покрытие возросшего спроса на электроэнергию в объеме около 48 000мВт-ч в сутки, который должен обеспечивать "Энергоатом", с общего роста 59762 мВт-ч взяла на себя тепловая генерация.

Чех также обратил внимание, что сезонные колебания цен на энергетических рынках произошли не только в Украине, но и в других европейских странах, в частности в Румынии и Венгрии за первые две недели ноября цены на ток выросли на 21-26%, тогда как в Украине – на 17%.

По оценке эксперта, наибольший выигрыш от роста объемов производства тока в нынешней ситуации получила компания "Центрэнерго", которая увеличила генерацию на 69% (с 26 000мВт-ч до 44 000мВт-ч ежесуточно).