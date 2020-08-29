Экс-владельцы банка 'Надра' планируют купить доли в 10 агрофирмах Украины

Бывшие бенефициары банка "Надра", бизнесмены Илья и Вадим Сегали, планируют через американскую компанию Agro 1 LLC приобрести доли в уставном капитале 10 агропредприятий в Украине.

Об этом свидетельствуют материалы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Речь идет о предприятиях в Херсонской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях.

Как пишет Интерфакс-Украина, Agro 1 LLC просит предоставить разрешения на покупку акций ЧАО "Фридом Фарм Интернешнл" и ООО "Имени Гагарина", доли в уставном капитале ООО Фирма "Универсал-Экспо", ООО "Агротехнологии", ООО "Украина Дивне", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления обществ.

Сегали также могут приобрести через Agro 1 LLC доли в уставном капитале ООО "Орион Молоко", ООО "Полтаваэкопродукт-2", ООО "Фридом Фарм Терра", ООО "Магистраль-Сервис" и ЧАО "Производственное договорное объединение ассоциация "Пивденна", что также обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления обществ.

По данным Единого госреестра физлиц и юрлиц, конечным бенефициаром упомянутых агропредприятий через "Иденпарк Холдингс Лимитед", ООО "Агрофарм Юей Лимитед", компанию "Мокслей Продактс Лимитед" является Анастасия Куницына.

Как сообщалось, в 2018 году Фонд гарантирования заявил о давлении на ликвидатора ПАО "КБ "Надра" со стороны заемщиков, приближенных к братьям Илье и Вадиму Сегалям, которые были акционерами банка в 2005-2008 годах.

По подсчетам Фонда гарантирования, 98% кредитов юридических лиц, выданных до 2009 года банком "Надра" (когда акционерами банка были братья Сегаль, а председателем правления Игорь Гиленко), являются инсайдерским и стали инструментом вывода из банка почти 8 млрд грн.

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