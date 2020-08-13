Экс-депутат Госдумы предложил Украине способ, как привлечь инвестиции

Украина сама должна "приводить за руку" к себе иностранных инвесторов, давать гарантии и создавать им лучшие условия, а не дожидаться, поки бизнесмены придут в страну сами.

Об этом заявил экс-депутат Госдумы и предприниматель Илья Пономарев в интервью изданию "Гордон". По его мнению, "сами собой только кошки родятся", а чтобы что-то происходило, "необходимо с людьми разговаривать".

"Необходимо, чтобы с людьми разговаривали те, кто им равны по статусу, по опыту, с которыми бы они могли говорить на одном языке. Очень важно, чтобы люди получали персональную гарантию президента. Но не президент должен брать трубку и звонить главе John Deere или Johnson&Johnson. Это должны делать люди, которые занимались до этого аналогичными вещами, которые привлекали до этого инвестиции, которые сами строили до этого производства", – сказал Пономарев.

Он отметил, что инвесторам нужно, чтобы были решены конкретные вопросы: чтобы земля была выделена в конкретные сроки за конкретные деньги, чтобы были подведены электрические сети, чтобы дорога была построена, чтобы железная дорога была подведена.

"Чтобы инвестор думал только про свои вопросы: как ему свой завод поставить и как ему потом продавать свою продукцию. Чтобы ему не надо было думать о том, как воевать с какими-то непонятными ему правилами, разрешениями, бюрократиями и всем прочим", – сказал бизнесмен.

Пономарев добавил, что выручить украинскую экономику могут крупные компании, если они откроют свои производства.

По его словам, прикидывать, сколько за счет этого можно привлечь денег, сложно – из-за карантина ситуация все время меняется.

"Например, сейчас момент коронавируса. Одни инвесторы стали вдруг равными нулю, но зато другие, производственные, – у них вот сейчас есть интерес. Пройдет полгода – и у людей производственного характера начнет интерес сильно снижаться, потому что они уже свои планы каким-то образом сверстают. Зато будет расти интерес у финансового инвестора. Если смотреть на ситуацию на круг, в целом для экономики, то мне кажется, что задача, которую перед собой ставило правительство Гончарука – привлечь $50 млрд в общей сложности, – решаемая. Хоть и тяжелая", – сказал Пономарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина после завершения пандемии коронавируса сосредоточится на поддержке украинского экспорта и привлечении инвестиций из-за рубежа.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский сказал, что законопроект об "инвестиционных нянях" в Раде зарегистрируют в ближайшее время. Также осенью будет открыт Инвестиционный офис, который заменит все госпредприятия в этом направлении при органах власти.

Зеленский решил заменить все правоохранительные подразделения, которые занимаются расследованием экономических преступлений, на единый орган финансовых расследований.

Позже стало известно, что украинские компании также смогут претендовать на "инвестиционных нянь".